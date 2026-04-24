Jazz Guitar Trio protagonizará celebración en Casa de la Cultura de SPS

San Pedro Sula, Honduras

La Ciudad de los Zorzales se prepara para conmemorar el Día Internacional del Jazz con una propuesta musical que resalta el talento local y la riqueza de este género a nivel global. La actividad reunirá a destacados intérpretes en un ambiente cultural abierto al público. El evento se realizará el próximo 30 de abril de 2026 en la Casa de la Cultura de San Pedro Sula, espacio emblemático que resalta como el punto de encuentro para las expresiones artísticas en la ciudad.

La jornada musical estará a cargo de Jazz Guitar Trio, integrado por los músicos hondureños Santos Valladares, Diego Enamorado y Norman Robles. El recital está programado de 5:00 p. m. a 6:00 p. m., mientras que la convocatoria para el público iniciará a partir de las 4:00 p. m., permitiendo a los asistentes disfrutar con anticipación del ambiente cultural previo a la presentación. Con una aportación accesible de 50 lempiras, el evento busca incentivar la participación ciudadana y acercar el jazz a nuevos públicos, promoviendo el acceso a experiencias artísticas de calidad. El repertorio del trío se caracteriza por la interpretación de estándares del jazz, así como por la fusión con otros estilos musicales, lo que les permite ofrecer una propuesta versátil y contemporánea.

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A lo largo de su trayectoria, el grupo ha participado en importantes escenarios culturales de la ciudad, destacando su presentación en el aniversario del Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula, donde evidenciaron su solidez técnica y conexión con el público. El guitarrista Santos Valladares lidera el ensamble con una propuesta que combina precisión interpretativa y sensibilidad musical, respaldado por el contrabajo de Diego Enamorado y la batería de Norman Robles.