Pacer anuncia su alianza con Disney y presenta colección en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

El lanzamiento reunió a familias, clientes y curiosos interesados en esta colaboración que incorpora elementos de reconocidas franquicias del entretenimiento dentro de una línea de productos de moda.

La empresa hondureña Industrias Pacer presentó una nueva colección en alianza con Disney , en un evento realizado en el Megamall, donde decenas de asistentes se congregaron para conocer los detalles de la propuesta.

La colección toma como base universos como Disney, Pixar, Marvel y Star Wars, integrándolos en diseños adaptados al uso cotidiano.

El evento formó parte de la estrategia de posicionamiento de la empresa, que busca diversificar su oferta mediante colaboraciones con marcas de alcance global, en un contexto donde la industria de la moda apuesta cada vez más por propuestas temáticas y narrativas.

Durante la actividad, representantes de la compañía destacaron que esta colección surge como una reinterpretación de referentes culturales que han marcado a distintas generaciones.

“Hoy estamos aquí disfrutando de la nueva colección de PACER, no es una colección cualquiera, es una colección llena de magia, llena de imaginación, llena de conexiones reales, tan auténtico como vos, como todos nosotros, así que te esperamos en nuestras 52 tiendas para que puedas disfrutar de esta nueva colección para niños, adultos y todos en casa, así como para aquellos que quieran vivir con estilo y llenos de magia”, expresó Eliana Perentena, relacionadora pública de la marca hondureña.

Según lo detallado, las prendas están disponibles en las 52 tiendas Pacer a nivel nacional, abarcando opciones dirigidas a diferentes públicos, desde niños hasta adultos.

La presentación también evidenció la apuesta de la empresa por conectar emocionalmente con sus consumidores, a través de conceptos que apelan a la nostalgia y a la identidad individual.