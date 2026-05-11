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FUNDAHRSE realizará Semana de la Sostenibilidad 2026

FUNDAHRSE desarrollará en San Pedro Sula la Semana de la Sostenibilidad 2026 del 20 al 22 de mayo.

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 10:25 -
  • Redacción web
FUNDAHRSE realizará Semana de la Sostenibilidad 2026

La agenda incluye temas como transparencia y gobernanza corporativa, finanzas sostenibles, acción climática, economía circular con enfoque social, transición energética, movilidad sostenible y protección de la biodiversidad.

San Pedro Sula

La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) anunció la realización de la Semana de la Sostenibilidad 2026, un encuentro orientado a promover modelos de negocio más resilientes, transparentes y sostenibles en Honduras.

El evento se desarrollará del 20 al 22 de mayo en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), en San Pedro Sula.

Bajo el lema “Innovación económica, social y ambiental para la transparencia empresarial”, la actividad abordará los principales desafíos que enfrenta el sector empresarial en un contexto marcado por el cambio climático, la transformación tecnológica y las crecientes demandas de transparencia y sostenibilidad.

Según FUNDAHRSE, el encuentro busca fortalecer las prácticas empresariales relacionadas con gobernanza, sostenibilidad y gestión de riesgos, promoviendo modelos de negocio capaces de adaptarse a entornos cambiantes y generar relaciones de confianza con sus grupos de interés.

La agenda incluye temas como transparencia y gobernanza corporativa, finanzas sostenibles, acción climática, economía circular con enfoque social, transición energética, movilidad sostenible y protección de la biodiversidad. También se analizará el papel de la educación de calidad y el trabajo decente en la construcción de sociedades sostenibles.

Durante los tres días del evento se desarrollarán conferencias magistrales con expertos nacionales e internacionales, paneles de análisis, conversatorios temáticos y presentaciones de casos de éxito.

Como parte de la programación se realizará la EXPO Sostenibilidad, un espacio donde empresas, organizaciones y aliados estratégicos presentarán iniciativas y soluciones orientadas a fortalecer la gestión responsable en el país.

Además, los participantes podrán acceder a visitas técnicas organizadas para conocer de cerca la implementación de programas e iniciativas sostenibles en distintas empresas. A través de recorridos guiados, los asistentes observarán procesos, interactuarán con equipos de trabajo y conocerán buenas prácticas vinculadas con sostenibilidad empresarial.

FUNDAHRSE informó que más de 500 representantes del sector empresarial, instituciones públicas, organismos de cooperación, academia y sociedad civil participarán en el encuentro, cuyo objetivo es impulsar acciones concretas en materia de transparencia y sostenibilidad.

La información sobre agenda e inscripciones está disponible en el sitio web www.semanasostenibilidad.fundahrse.org.

Asimismo, el material audiovisual de la edición 2025 puede consultarse en el canal oficial de YouTube de FUNDAHRSE.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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