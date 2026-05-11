FUNDAHRSE realizará Semana de la Sostenibilidad 2026

San Pedro Sula

La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) anunció la realización de la Semana de la Sostenibilidad 2026, un encuentro orientado a promover modelos de negocio más resilientes, transparentes y sostenibles en Honduras.

El evento se desarrollará del 20 al 22 de mayo en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), en San Pedro Sula.

Bajo el lema “Innovación económica, social y ambiental para la transparencia empresarial”, la actividad abordará los principales desafíos que enfrenta el sector empresarial en un contexto marcado por el cambio climático, la transformación tecnológica y las crecientes demandas de transparencia y sostenibilidad.

Según FUNDAHRSE, el encuentro busca fortalecer las prácticas empresariales relacionadas con gobernanza, sostenibilidad y gestión de riesgos, promoviendo modelos de negocio capaces de adaptarse a entornos cambiantes y generar relaciones de confianza con sus grupos de interés.

La agenda incluye temas como transparencia y gobernanza corporativa, finanzas sostenibles, acción climática, economía circular con enfoque social, transición energética, movilidad sostenible y protección de la biodiversidad. También se analizará el papel de la educación de calidad y el trabajo decente en la construcción de sociedades sostenibles.

Durante los tres días del evento se desarrollarán conferencias magistrales con expertos nacionales e internacionales, paneles de análisis, conversatorios temáticos y presentaciones de casos de éxito.

Como parte de la programación se realizará la EXPO Sostenibilidad, un espacio donde empresas, organizaciones y aliados estratégicos presentarán iniciativas y soluciones orientadas a fortalecer la gestión responsable en el país.

Además, los participantes podrán acceder a visitas técnicas organizadas para conocer de cerca la implementación de programas e iniciativas sostenibles en distintas empresas. A través de recorridos guiados, los asistentes observarán procesos, interactuarán con equipos de trabajo y conocerán buenas prácticas vinculadas con sostenibilidad empresarial.

FUNDAHRSE informó que más de 500 representantes del sector empresarial, instituciones públicas, organismos de cooperación, academia y sociedad civil participarán en el encuentro, cuyo objetivo es impulsar acciones concretas en materia de transparencia y sostenibilidad.

La información sobre agenda e inscripciones está disponible en el sitio web www.semanasostenibilidad.fundahrse.org.

Asimismo, el material audiovisual de la edición 2025 puede consultarse en el canal oficial de YouTube de FUNDAHRSE.