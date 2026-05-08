Presentan candidatas a Miss Universo Tegucigalpa 2026

Anoche se llevó a cabo la presentación oficial de las candidatas al título de belleza Miss Universo Tegucigalpa 2026 . Las aspirantes que sueñan con conquistar la corona son: Carmen Velásquez, Ivania Portillo, Ivy Ordóñez, Jhariela Raudales, Kerlyn Álvarez, Luciana Núñez, Mary R. Espinal, Wualys Fuentes y Allison Amador. La gran gala final está programada para el próximo 21 de junio.

Al evento asistieron diversas personalidades, entre ellas Vanessa Villars, Miss Universo Honduras 2018; el embajador de República Dominicana, Dr. Luis García Mercado; la designada presidencial María Antonieta Mejía; el ministro de la Secretaría de Cultura, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH), Yasser Handal; la vicealcaldesa del Distrito Central, Saraí Rivera; y Paola Rubí, esposa del actual alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, entre otros invitados.

Durante la actividad, Vanessa Villars expresó:"les deseo a todas muy buena suerte, bendiciones y por supuesto al final solo tiene que ser solo una, pero cada quien tiene su esencia, es una experiencia muy bonita asi que les deseo lo mejor".