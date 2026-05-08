Presentan candidatas a Miss Universo Tegucigalpa 2026

Anoche se llevó a cabo la presentación oficial de las candidatas al título de belleza Miss Universo Tegucigalpa 2026 . Las aspirantes que sueñan con conquistar la corona son: Carmen Velásquez, Ivania Portillo, Ivy Ordóñez, Jhariela Raudales, Kerlyn Álvarez, Luciana Núñez, Mary R. Espinal, Wualys Fuentes y Allison Amador. La gran gala final está programada para el próximo 21 de junio.
Al evento asistieron diversas personalidades, entre ellas Vanessa Villars, Miss Universo Honduras 2018; el embajador de República Dominicana, Dr. Luis García Mercado; la designada presidencial María Antonieta Mejía; el ministro de la Secretaría de Cultura, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH), Yasser Handal; la vicealcaldesa del Distrito Central, Saraí Rivera; y Paola Rubí, esposa del actual alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, entre otros invitados.
Durante la actividad, Vanessa Villars expresó:"les deseo a todas muy buena suerte, bendiciones y por supuesto al final solo tiene que ser solo una, pero cada quien tiene su esencia, es una experiencia muy bonita asi que les deseo lo mejor".
Por su parte, Saraí Rivera señaló:"Tegucigalpa los estamos invitando para que le den seguimiento al certamen que desde hace 18 años no sucedía en nuestra ciudad capital. Decirles que será algo hermoso, rodeados de mujeres hermosas, capitalinas, que pueden conocer y darles seguimiento a cada una de ellas para poder llegar a ese gran día. "
La actual Miss Universo Honduras 2025, Alejandra Fuentes, no pudo asistir a la presentación de las candidatas por compromisos previamente adquiridos en el extranjero. Sin embargo, envió un mensaje a través de sus redes sociales:"Muchísimo éxito a todas las candidatas de Tegucigalpa esta noche. Aunque no podré acompañarlas por un compromiso previamente calendarizado, estaré apoyándolas desde la distancia. ¡Nos venos en la final!"