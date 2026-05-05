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“África en la piel” celebra su tercera edición como espacio de la herencia afrohondureña

El evento fue organizado por la Carrera de Educación Artística de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Centro Universitario Regional de San Pedro Sula (UPNFM-CURSPS).

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 11:31 -
  • Redacción web
“África en la piel” celebra su tercera edición como espacio de la herencia afrohondureña

Glenia García y Adonay Díaz junto con los integrantes del grupo Folclórico Catrachos.

 Fotos: Cortersía
San Pedro Sula, Honduras.

Con una muestra que combinó ritmo, color y reflexión académica, se desarrolló la tercera edición de “África en la piel”, un evento artístico que se consolida como referente en la difusión de la cultura garífuna y afrodescendiente en San Pedro Sula.

La actividad fue organizada por la Carrera de Educación Artística de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Centro Universitario Regional de San Pedro Sula (UPNFM-CURSPS), y destacó el talento del estudiantado en formación artística.

Bajo el sello de esta tercera edición, el encuentro presentó una propuesta multidisciplinaria que incluyó música en vivo, coreografías tradicionales y piezas de artes visuales, inspiradas en la riqueza histórica de las raíces afrodescendientes en Honduras.

El proyecto académico busca contribuir a la valoración del patrimonio cultural inmaterial, al tiempo que permite al estudiantado vincular la identidad nacional con la práctica artística profesional.

Los cuadros de danza formaron parte del evento artístico y cultural.

Los cuadros de danza formaron parte del evento artístico y cultural.

Más allá de una exhibición de talento, “África en la piel” se posiciona como una plataforma de inclusión que promueve el respeto a la diversidad cultural.

En esta edición, el nivel técnico y la profundidad de las propuestas evidenciaron el crecimiento de la carrera como un actor relevante en la gestión cultural local.

El evento se realizó en el marco del 70 aniversario de la UPNFM (1956-2026), una conmemoración que resalta la trayectoria de la institución en la formación docente y que sirvió como contexto para reafirmar su compromiso con la promoción del legado histórico y cultural del país.

También hubo elaboración de pinturas en vivo.

También hubo elaboración de pinturas en vivo.

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Los chicos de la agrupación de danza garífuna, Lisëme ligararün Garinagü.

Los chicos de la agrupación de danza garífuna, Lisëme ligararün Garinagü.

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Redacción web
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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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