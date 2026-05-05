“África en la piel” celebra su tercera edición como espacio de la herencia afrohondureña

San Pedro Sula, Honduras.

Con una muestra que combinó ritmo, color y reflexión académica, se desarrolló la tercera edición de “África en la piel”, un evento artístico que se consolida como referente en la difusión de la cultura garífuna y afrodescendiente en San Pedro Sula.

La actividad fue organizada por la Carrera de Educación Artística de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Centro Universitario Regional de San Pedro Sula (UPNFM-CURSPS), y destacó el talento del estudiantado en formación artística.

Bajo el sello de esta tercera edición, el encuentro presentó una propuesta multidisciplinaria que incluyó música en vivo, coreografías tradicionales y piezas de artes visuales, inspiradas en la riqueza histórica de las raíces afrodescendientes en Honduras.

El proyecto académico busca contribuir a la valoración del patrimonio cultural inmaterial, al tiempo que permite al estudiantado vincular la identidad nacional con la práctica artística profesional.