Rafael Flores brinda detalles sobre concierto benéfico en SPS

San Pedro Sula, Honduras

La música vuelve a convertirse en un motor de cambio social en San Pedro Sula. En esta ocasión, el esperado concierto del sopranista Dennis Orellana junto a la Orquesta Sinfónica Victoriano López promete una velada artística de alto nivel con un impacto directo en la formación de nuevos talentos. El concierto será el viernes 8 de mayo, a las 7 p. m., en el auditorio Tutto Diffent de la Escuela de Música Victoriano López. El precio del boleto es de 1000 lempiras por persona, y puede adquirirlo en las instalaciones de la escuela, en un horario de 8 a. m., a 5 p. m., y los sábados de 8 a. m., a 12 p. m.

Detrás de esta iniciativa está la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula, cuyo presidente, el ingeniero Rafael Flores, detalla cómo este evento busca fortalecer el programa de becas que beneficia a estudiantes de la Escuela de Música Victoriano López.

1. ¿Cuál es el propósito del evento? Regalar a San Pedro Sula una noche inolvidable y, a la vez, recaudar fondos para el programa de becas estudiantiles que impulsamos como fundación para los estudiantes de la Victoriano López. 2. ¿Cuáles son sus expectativas para este concierto? Espero un lleno total. Una noche como esta no se vive dos veces en la ciudad, y también poder cubrir algunas becas de nuestros jóvenes estudiantes. 3. ¿Cuál es el impacto directo que tendrá este concierto en el programa de becas de la Fundación Filarmónica de SPS? Este año hemos visto comprometido nuestro programa, ya que es año de transición política y hemos visto limitadas las becas totales. De momento, seguimos con el 70 % absoluto que se les da a toda la población estudiantil de la Victoriano López. Toda nuestra comunidad educativa es becada por la fundación, por lo que este aporte en este concierto es un beneficio para todos. 4. ¿Por qué es importante seguir apostando por la formación musical en Honduras desde instituciones como la Fundación Filarmónica de SPS y la Escuela de Música Victoriano López? Hemos sido testigos del impacto transformador de la educación musical en la juventud; al canalizar su energía hacia actividades constructivas, se promueve un desarrollo integral y un cambio positivo en sus proyectos de vida. Reduce la exposición a violencia y riesgos sociales.