Camaleones Business: el evento que reunirá a emprendedores el próximo 21 de mayo

San Pedro Sula, Honduras.

El Hotel Alof reunió a medios de comunicación para ser parte de la conferencia de prensa de Camaleones Business, evento que se llevará a cabo el próximo mes de mayo.

Durante la rueda de prensa se presentó oficialmente el concepto del proyecto, su propósito y los detalles clave. Jean Carlos López, organizador del evento, lideró la etapa informativa, en la que se compartió el panorama general de la iniciativa.

Durante la presentación, se difundieron seis piezas audiovisuales en formato Reels que explicaron los pilares del proyecto: qué es Camaleones Business, el concepto de Camaleones 360, el diferenciador del evento, el formato de B-Talks, los rubros participantes y los espacios de pitches. Estos materiales permitieron transmitir de forma clara y dinámica los elementos centrales de la propuesta.

En una segunda intervención, Catherine Calderón expuso la estructura operativa del evento, que incluyó el croquis del espacio, la agenda oficial y la experiencia prevista para los asistentes. Asimismo, se dieron a conocer los boletos digitales y sus respectivos precios.