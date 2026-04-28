200 músicos y bailarines hondureños elevan su nivel con formación internacional

La Ceiba, Atlántida

Un total de 200 músicos y bailarines hondureños participaron en una jornada intensiva de formación artística desarrollada el pasado fin de semana en La Ceiba, como parte de un campamento impulsado por la Asociación Nacional de Bandas Musicales de Honduras (ANBMH). Durante dos días, los integrantes de distintas bandas del país se concentraron en perfeccionar sus habilidades tanto en la ejecución instrumental como en la expresión corporal, en un espacio diseñado para elevar el nivel técnico y escénico de los participantes.





La capacitación contó con la guía de tres figuras reconocidas dentro del ámbito de las bandas de marcha en Latinoamérica: el master Jonathan López, procedente de Colombia; el licenciado Virgilio Escala, desde Panamá; y el hondureño Mauricio Flores. Los instructores trabajaron de forma directa con los asistentes, compartiendo conocimientos técnicos, metodologías de ensayo y herramientas para mejorar la coordinación grupal, aspectos clave en el desempeño de las bandas musicales. Además de las sesiones prácticas, el campamento permitió el intercambio de experiencias entre participantes de distintas regiones del país, creando conexión entre agrupaciones que comparten una misma disciplina artística.





Las bandas de marcha en Honduras han mostrado un crecimiento constante en los últimos años, impulsadas por la dedicación de sus directores y la disciplina de sus integrantes, quienes buscan destacar tanto en presentaciones locales como en escenarios internacionales. En ese contexto, este tipo de iniciativas formativas abre nuevas oportunidades para que los jóvenes desarrollen su talento y proyecten su trabajo más allá de sus comunidades. El evento también fue respaldado por Nación Banda Oficial, organización que colabora en la promoción y desarrollo de este movimiento artístico en el país.