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Carlos Lamothe protagoniza un "live painting" en la Galería Colibrí del CCS

El evento, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Sampedrano, fue de acceso gratuito y reunió a asistentes interesados en disfrutar de una propuesta cultural que integró distintas expresiones artísticas en un mismo espacio.

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 15:29 -
  • Daniela Ramos
Carlos Lamothe protagoniza un live painting en la Galería Colibrí del CCS

Carlos Lamothe mientras creaba su obra frente a los asistentes que se reunieron en la Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano.

Foto: Moisés Valenzuela.
San Pedro Sula, Honduras.

El artista hondureño Carlos Lamothe realizó una pintura en vivo en la Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano, (CCS) en una actividad que reunió a público interesado en las artes visuales y la música en un mismo espacio.

El evento, denominado Live painting, permitió a los asistentes observar el proceso creativo de Lamothe en tiempo real durante aproximadamente dos horas.

Mientras el artista desarrollaba su obra, el DJ Edu Montoya aportó el acompañamiento sonoro, generando una atmósfera que complementó la experiencia artística.

La actividad, de acceso gratuito, ofreció una propuesta cultural accesible para distintos públicos, quienes pudieron disfrutar no solo del resultado final, sino también del proceso de construcción de la obra.

La obra ya terminada de Carlos Lamothe.

La obra ya terminada de Carlos Lamothe.

Carlos Lamothe es un destacado arquitecto, artista visual y docente universitario hondureño, originario de San Pedro Sula.

Con más de 15 años de trayectoria en la plástica nacional, su obra se caracteriza por una fusión entre su formación estructural y una profunda exploración de la identidad y la emoción humana.

El también docente universitario domina la acuarela, el collage y la técnica mixta. Una de sus muestras individuales más recientes e importantes es "Manifestaciones Convergentes", presentada en la Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano (CCS), donde exhibió 26 piezas que exploran la conexión sensorial.

Lamothe, quien también es arquitecto de profesión, ha participado en residencias artísticas en el extranjero, incluyendo ciudades como Nueva Orleans, Estados Unidos.

El artista y arquitecto hondureño Carlos Lamothe mientras realizaba su obra frente a la curiosa vista de los asistentes.

El artista y arquitecto hondureño Carlos Lamothe mientras realizaba su obra frente a la curiosa vista de los asistentes.

 (Foto: Moisés Valenzuela. )

Arte en tiempo real: pintura y música en una sola experiencia:

El DJ Edu Montoya fue el encargado de poner el ambiente musical.

El DJ Edu Montoya fue el encargado de poner el ambiente musical.

(Foto: Moisés Valenzuela. )

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Daniela Ramos
Daniela Ramos
daniela.ramos@laprensa.hn

Periodista multimedia, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Con experiencia en periodismo de entretenimiento.

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