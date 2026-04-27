Carlos Lamothe protagoniza un "live painting" en la Galería Colibrí del CCS

El artista hondureño Carlos Lamothe realizó una pintura en vivo en la Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano, (CCS) en una actividad que reunió a público interesado en las artes visuales y la música en un mismo espacio.
El evento, denominado Live painting, permitió a los asistentes observar el proceso creativo de Lamothe en tiempo real durante aproximadamente dos horas.
Mientras el artista desarrollaba su obra, el DJ Edu Montoya aportó el acompañamiento sonoro, generando una atmósfera que complementó la experiencia artística.
La actividad, de acceso gratuito, ofreció una propuesta cultural accesible para distintos públicos, quienes pudieron disfrutar no solo del resultado final, sino también del proceso de construcción de la obra.
Carlos Lamothe es un destacado arquitecto, artista visual y docente universitario hondureño, originario de San Pedro Sula.
Con más de 15 años de trayectoria en la plástica nacional, su obra se caracteriza por una fusión entre su formación estructural y una profunda exploración de la identidad y la emoción humana.
El también docente universitario domina la acuarela, el collage y la técnica mixta. Una de sus muestras individuales más recientes e importantes es "Manifestaciones Convergentes", presentada en la Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano (CCS), donde exhibió 26 piezas que exploran la conexión sensorial.
Lamothe, quien también es arquitecto de profesión, ha participado en residencias artísticas en el extranjero, incluyendo ciudades como Nueva Orleans, Estados Unidos.
Arte en tiempo real: pintura y música en una sola experiencia:
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