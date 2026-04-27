Carlos Lamothe protagoniza un "live painting" en la Galería Colibrí del CCS

San Pedro Sula, Honduras.

El artista hondureño Carlos Lamothe realizó una pintura en vivo en la Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano, (CCS) en una actividad que reunió a público interesado en las artes visuales y la música en un mismo espacio.

El evento, denominado Live painting, permitió a los asistentes observar el proceso creativo de Lamothe en tiempo real durante aproximadamente dos horas.

Mientras el artista desarrollaba su obra, el DJ Edu Montoya aportó el acompañamiento sonoro, generando una atmósfera que complementó la experiencia artística.

La actividad, de acceso gratuito, ofreció una propuesta cultural accesible para distintos públicos, quienes pudieron disfrutar no solo del resultado final, sino también del proceso de construcción de la obra.