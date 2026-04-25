Seniors 2026 de la Happy New Dawn celebran desayuno

San Pedro Sula, Honduras

Un total de 48 seniors fueron agasajados previo a su esperada graduación, en un evento organizado por los 32 estudiantes juniors, que prepararon un programa especial para los futuros bachilleres.

Los estudiantes de último año de la Happy New Dawn celebración con un ameno desayuno, el cual se realizó en el salón Las Islas del Hotel Copantl.

Durante el evento, se brindaron palabras de bienvenida, además de actividades entretenidas que crearon una atmósfera de amistad entre los colegiales.

Los jovencitos aprovecharon para tomarse fotografías en grupo e individual, mientras lucían sus elegantes y coloridos trajes ideales para la calurosa ocasión.

Los seniors compartieron anécdotas que llenó de camaradería la mañana, y por supuesto, las risas no faltaron. Este evento no solo es una reunión social, sino que simboliza el cierre de un ciclo y la proximidad de una nueva aventura: la universidad. Algunos estudiarán en el país, mientras otros irán al extranjero para cumplir sus sueños.

Al desayuno también asistieron padres de familia y docentes de la institución privada, quienes también han sido parte de esta etapa importante en la vida de cada alumno.

Los actos y fiesta de graduación están fijados para el 25 de junio; aún se desconoce el lugar donde se llevará a cabo el cierre de un camino inolvidabl