Precios de los combustibles en Honduras a partir del lunes 27 de abril

TEGUCIGALPA

La Secretaría de Energía publicó la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 27 de abril en Honduras, con alzas en las gasolinas y el diésel, así como rebajas en otros derivados. En Tegucigalpa, la gasolina superior aumentará 42 centavos, por lo que su nuevo precio será de 138.75 lempiras por galón. Por su parte, la gasolina regular subirá 1.76 lempiras y pasará a costar 127.37 lempiras.

El kerosene tendrá una rebaja de 2.11 lempiras, fijando su nuevo valor en 142.22 lempiras. Mientras tanto, el diésel registrará un incremento de 1.29 lempiras y se cotizará en L141.38 por galón. En el caso del GLP doméstico, continuará vigente el subsidio gubernamental mediante apoyo económico temporal. El GLP vehicular bajará 13 centavos y su nuevo precio será de 49.66 lempiras en la capital.

Precios de los combustibles en San Pedro Sula