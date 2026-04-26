"Angel Fest": Deporte, mascotas y diversión con causa social

Entre tenis, mascotas y familias disfrutando de un domingo diferente, el Angel Fest logró quedar marcado en el corazón de los sampedranos con sonrisas y mucha diversión.

La primera edición del festival terminó convirtiéndose en una jornada cargada de solidaridad, energía y buenas causas, donde cada paso, cada risa y cada participación tuvo un propósito mucho más grande: transformar vidas a través del trabajo de la Fundación Ruth Paz.

El evento se realizó el domingo 26 de abril con el objetivo de recaudar fondos para los programas quirúrgicos de la institución, por lo tanto, la coordinadora de Mercadeo, Angie Paz, expresó su entusiasmo por llevar a cabo esta iniciativa que buscó integrar a la comunidad en una causa solidaria.

Entre las principales actividades destacaron una carrera de 5 y 10 kilómetros que comenzó a las 6:00 a.m., un torneo exprés de pádel, sesiones de zumba y pilates, así como una llamativa competencia de mascotas, la cual permitió la participación gratuita mediante inscripción previa en redes sociales.

Uno de los aspectos más llamativos del evento fue precisamente la competencia de mascotas, donde se incentivó a los participantes a disfrazar a sus animales de ángeles, otorgando premios especiales a los más creativos. Esta actividad buscó generar un ambiente familiar y alegre, promoviendo la convivencia entre los asistentes.

En cuanto a la carrera, esta no se trató de una competencia estricta, sino de una oportunidad para fomentar la actividad física y la unión por una causa noble. Tanto corredores experimentados como principiantes pudieron participar sin presión competitiva.

En el evento también hubo espacios de entretenimiento como juegos inflables para niños, venta de alimentos y participación de diversas marcas que entregaron regalitos y premios interesantes.