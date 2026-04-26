Fallece el pastor “Cotío” tras sufrir un paro cardíaco mientras jugaba fútbol en Chamelecón

La repentina muerte del pastor Elvin Velásquez, conocido cariñosamente como “Cotío”, ha generado consternación entre familiares, amigos y miembros de su congregación en Chamelecón.
Según cercanos, el lamentable hecho ocurrió la noche del 25 de abril, mientras el líder religioso participaba en un partido de fútbol con el equipo Once Municipal en la cancha de San José de Chamelecón, en el departamento de Cortés.
De acuerdo con la información brindada, Elvin Velásquez se encontraba jugando cuando sufrió un percance de salud que obligó a suspender el partido.
Horas antes de su fallecimiento, el pastor fue visto en la cancha sosteniendo el uniforme de su equipo. El video fue compartido en Facebook.
Tras lo ocurrido, la organización Asambleas de Dios confirmó que la causa de muerte fue un infarto, y expresó su pesar a través de un comunicado difundido en redes sociales.
“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su amada esposa, Miriam Salguero, a sus hijos, familiares, amistades y a la Iglesia Fuente de Bendición, Distrito Chamelecón, Zona 14”, indicó la institución cristiana.
La noticia ha causado impacto en la comunidad cristiana, donde “Cotío” era ampliamente reconocido por su labor pastoral y cercanía con los vecinos.
“Le dio un paro cardíaco mientras jugaba fútbol ayer en la noche al gran querido y vecino “Cotío”, como le conocimos en Chamelecón”, expresó Pablo Contreras, un conocido del pastor, en redes sociales.
El pastor era descrito como una persona carismática, dedicada a predicar el evangelio. Además, lo conocían por su pasión por la pelota
Hasta el momento, familiares y miembros de su iglesia continúan expresando mensajes de despedida y reconocimiento a su legado en la comunidad.