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El negociador del cártel del Diablo: así cayó señalado por muerte del pastor Óscar Núñez

Salen a la luz nuevos detalles en el caso del pastor Óscar Núñez, quien fue hallado sin vida en la aldea Agua Blanca tras haber sido secuestrado

El negociador del cártel del Diablo: así cayó señalado por muerte del pastor Óscar Núñez
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La captura de un presunto integrante de la estructura criminal conocida como “cártel del Diablo” estaría vinculada al secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez en el departamento de Yoro. Esto se sabe del caso.

 Foto: Policía Nacional / redes sociales
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El detenido fue identificado como Eduin Eraldo Palma Benegas, de 29 años, alias “Puñal”, originario de San Antonio, Sulaco, en el departamento de Yoro, quien habría fungido como negociador durante el secuestro.

 Foto: LA PRENSA
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De acuerdo con las autoridades, la detención se realizó en flagrancia en el municipio de Marale, Francisco Morazán, como resultado de labores de inteligencia e investigación desarrolladas tras la denuncia del caso.

 Foto: LA PRENSA
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Este caso comenzó el pasado lunes 20 de abril de 2026 tras la denuncia del secuestro de un hombre, identificado como Óscar Núñez, en el municipio de Sulaco, Yoro.
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Según el testimonio de su hijo, el pastor Óscar Núñez salió en horas de la mañana desde su vivienda en Yorito, Yoro, con destino a una de sus propiedades, a bordo de un vehículo tipo pick-up, marca Toyota.
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Durante el trayecto, fue interceptado por varios sujetos fuertemente armados, quienes lo sometieron por la fuerza y se lo llevaron con rumbo desconocido.

 Foto: Policía Nacional
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Horas después, los familiares comenzaron a recibir llamadas telefónicas de los presuntos secuestradores, quienes exigían cinco millones de lempiras a cambio de su liberación.
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Las investigaciones establecen que Eduin Palma Benegas era el encargado de realizar las llamadas de negociación y coordinar los pagos exigidos a la familia.

 Foto: Policía Nacional
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En una primera instancia, los familiares entregaron 400,000 lempiras, y posteriormente realizaron un segundo pago de un millón de lempiras, sumando un total de 1,400,000 lempiras.

 Foto: captura de video / Policía Nacional
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A pesar de los pagos realizados, el jueves 23 de abril de 2026 las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de la víctima en la aldea Agua Blanca, municipio de San José del Potrero, en Comayagua.

 Foto: cortesía
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De acuerdo con las indagaciones, “Puñal” estaría vinculado a la organización criminal “cártel del Diablo”, señalada por su participación en delitos como secuestros, homicidios y tráfico de drogas en distintas zonas del país.

 Foto: captura de video / Policía Nacional
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Durante su captura, a Eduin Eraldo Palma Benegas, alias “Puñal”, se le decomisaron tres teléfonos celulares y un arma de fuego tipo pistola, marca CZ, con su respectivo cargador y 13 cartuchos sin percutir; será puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.

 Foto: captura de video / Policía Nacional
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