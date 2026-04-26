Platense vs Olancho FC, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

Puerto Cortés, Honduras.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional continúa en marcha y sigue regalando grandes enfrentamientos, sorpresas y momentos memorables en esta nueva edición del fútbol hondureño.

En esta ocasión, el balompié catracho presenta un atractivo duelo: Platense recibirá al Olancho FC en el marco de la jornada 21, en un partido que promete intensidad de principio a fin.

El encuentro se disputará en el estadio Excélsior y no será un compromiso cualquiera, ya que ambos equipos se juegan tres puntos clave que podrían definir su posición en la tabla del Clausura 2026.