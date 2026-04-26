Platense vs Olancho FC, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional continúa en marcha y sigue regalando grandes enfrentamientos, sorpresas y momentos memorables en esta nueva edición del fútbol hondureño.
En esta ocasión, el balompié catracho presenta un atractivo duelo: Platense recibirá al Olancho FC en el marco de la jornada 21, en un partido que promete intensidad de principio a fin.
El encuentro se disputará en el estadio Excélsior y no será un compromiso cualquiera, ya que ambos equipos se juegan tres puntos clave que podrían definir su posición en la tabla del Clausura 2026.
Platense llega ubicado en la octava posición con 18 puntos, mientras que Olancho FC se encuentra en el cuarto lugar con 31 unidades, consolidándose como uno de los protagonistas del torneo.
El partido está programado para iniciar a las 3:00 p.m. (hora de Honduras) y será transmitido por Deportes TVC. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de Diario La Prensa.