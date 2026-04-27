Matan a un hombre en San Pedro Sula y le dejan rótulo: “Por andar con mujeres casadas”

San Pedro Sula, Honduras

Un hombre fue ultimado a balazos cuando se conducía en su vehículo en la colonia Cerrito de San Pedro Sula, Cortés, donde además los responsables le dejaron un rótulo con un mensaje que apunta a un supuesto móvil pasional.

La víctima fue identificada como David Antonio Fuentes Rivera, de 30 años, originario de Choloma, cuyo cuerpo fue hallado en la calle principal de la colonia, frente a una abarrotería de la zona.

De acuerdo con el informe preliminar, el hombre presentaba al menos 16 heridas por arma de fuego en el rostro, tórax, abdomen y extremidades.

El médico forense determinó como causa de muerte una laceración cerebral por traumatismo abierto.