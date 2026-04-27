Matan a un hombre en San Pedro Sula y le dejan rótulo: “Por andar con mujeres casadas”

Un hombre fue ultimado a balazos cuando se conducía en su vehículo en la colonia Cerrito de San Pedro Sula, Cortés, donde además los responsables le dejaron un rótulo con un mensaje que apunta a un supuesto móvil pasional.
La víctima fue identificada como David Antonio Fuentes Rivera, de 30 años, originario de Choloma, cuyo cuerpo fue hallado en la calle principal de la colonia, frente a una abarrotería de la zona.
De acuerdo con el informe preliminar, el hombre presentaba al menos 16 heridas por arma de fuego en el rostro, tórax, abdomen y extremidades.
El médico forense determinó como causa de muerte una laceración cerebral por traumatismo abierto.
“Por andar con mujeres casadas”
En la escena del crimen, las autoridades encontraron un mensaje escrito que decía: “Por andar con mujeres casadas”, por lo que una de las principales hipótesis apunta a un posible crimen de tipo pasional.
El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de San Pedro Sula, mientras agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan las pesquisas para esclarecer el hecho y dar con los responsables.