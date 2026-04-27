Agravan cargos contra conductor de rapidito tras muerte de joven en Villanueva

Cortés, Honduras.

Como resultado del hecho, murió José Emanuel Torres , de 20 años, quien se dirigía a su trabajo en una maquila tras descender de otra unidad de transporte a tempranas horas de la mañana.

El accidente ocurrió el pasado 21 de abril en el sector de Búfalo, Villanueva, cuando un bus rapidito que cubría la ruta San Pedro Sula–Potrerillos se salió de su carril e impactó a dos personas.

Un juez de letras penal de la sección judicial de Villanueva dictó este lunes auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra el conductor Héctor Arturo Salgado Figueroa , señalado por su presunta responsabilidad en un accidente que dejó un joven fallecido.

La resolución fue confirmada por Ruy Gabriel Barahona, portavoz del Ministerio Público, quien detalló que el ente fiscal solicitó una recalificación del delito y la ampliación de cargos durante la audiencia inicial.

Según explicó Barahona, la jueza admitió la petición fiscal y modificó el ilícito originalmente imputado. “Se declaró con lugar la recalificación del delito y también se aceptó la ampliación, decretando el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva”.

En ese sentido, el conductor ahora enfrenta cargos por homicidio con dolo eventual y conducción temeraria, en perjuicio de José Emanuel Torres Laínez y de la seguridad vial del Estado de Honduras.

El vocero señaló que la recalificación implica un delito más grave que el inicialmente presentado, que era homicidio imprudente. Asimismo, explicó que la ampliación por conducción temeraria responde a la forma en que el imputado conducía al momento del hecho.

“El video fue bastante determinante como prueba en esta causa, a raíz de la forma en que él conducía para que se cambiaran los delitos”, afirmó Barahona.

De acuerdo con las investigaciones, el conductor habría invadido un carril indebido mientras “peleaba línea”, una práctica prohibida para las unidades del transporte público que operan bajo concesión estatal.

Tras el incidente, el conductor había manifestado que el hecho no fue intencional y lo atribuyó a una supuesta falla mecánica en los frenos del vehículo.

No obstante, con base en los nuevos elementos presentados por la Fiscalía, el caso tomó un giro legal que agrava la situación del imputado.

La jueza también programó la audiencia preliminar para el próximo 27 de mayo a las 11:00 de la mañana, como parte del proceso judicial.

Mientras tanto, Héctor Salgado Figueroa permanecerá bajo la custodia de las autoridades en el centro penitenciario de El Progreso, donde continuará recluido durante el desarrollo del proceso, que podría extenderse por varios meses.