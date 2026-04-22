¿Qué pasó con el conductor del rapidito que atropelló a joven en Villanueva?

El accidente quedó registrado en un video donde se observa al rapidito salirse de la fila e invadir el carril, lanzando hacia la mediana a un vendedor de burritas que estaba en la orilla de la calle. El impacto fue de gran magnitud: el bus atropelló de frente a Torres y lo arrastró varios metros, dejándolo sin vida a un costado de la carretera.