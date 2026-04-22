¿Qué pasó con el conductor del rapidito que atropelló a joven en Villanueva?

Un rapidito conducido por Héctor Arturo Zerón (foto) embistió a un joven y le quitó la vida en el sector de Búfalo, Villanueva. José Emanuel Torres (de 20 años) se dirigía a su trabajo en una maquila de la zona a eso de las 6:00 am y, cuando se bajó del bus, sufrió el accidente. El hecho ocurrió el martes 21 de abril.
El accidente quedó registrado en un video donde se observa al rapidito salirse de la fila e invadir el carril, lanzando hacia la mediana a un vendedor de burritas que estaba en la orilla de la calle. El impacto fue de gran magnitud: el bus atropelló de frente a Torres y lo arrastró varios metros, dejándolo sin vida a un costado de la carretera.
La Policía detuvo a Héctor Arturo Zerón, conductor de la unidad, en el lugar de la tragedia y lo remitió ante la autoridad competente para continuar con el proceso que establece la ley.
Este miércoles, en el Juzgado de Letras Seccional de la Sección Judicial de Villanueva, Cortés, se celebró la audiencia de declaración de imputado, en la que se dictó la medida cautelar de detención judicial contra Salgado Figueroa.
La Fiscalía lo acusó del delito de homicidio imprudente en perjuicio de José Emmanuel Torres Laínez. La audiencia inicial fue programada para las 9:00 am del lunes 27 de abril. El imputado fue remitido al Centro Penal de El Progreso.
Los padres del joven llegaron a la escena del accidente y se abalanzaron sobre el cuerpo de su hijo. “Era mi único hijo, mi consentido”, exclamó su padre entre sollozos, en un momento que conmovió a los presentes.
El accidente generó repudio entre la población, que asegura que el conductor del rapidito manejaba a alta velocidad.
Los padres de José Emanuel Torres no pudieron contener el dolor.
Héctor Arturo Zerón brindó declaraciones a medios televisivos y afirmó que el hecho que cobró la vida del joven no fue premeditado, sino consecuencia de “un fallo mecánico”.
“Me salí de la línea blanca. Intenté frenar, pero el freno no respondió. Pasé entre el señor que vendía comida y otro compañero que estaba adelante bajando un pasajero. En ese momento ocurrió el impacto”, se defendió Zerón.
José Emanuel Torres se dirigía a su trabajo y cuando bajó del bus, otra unidad que había invadido el carril lo embistió y le causó la muerte.