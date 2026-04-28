Tabla goleadores Champions: Kane marcó y otro anotó doblete; amenazan a Mbappé

Así queda la tabla de goleadores luego de la exhibición de goles en las semifinales PSG vs Bayern en la Champions League.
18. Desiré Doué (PSG) -- El joven francés no pudo marcar ante el Bayern Múnich en semifinales y se queda atrás con sus 5 anotaciones en la temporada.
17. Balogun (Mónaco) -- Pese a no haber avanzado en las rondas claves de la competencia, se quedó en la lista con sus 5 dianas.
16. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- La joven estrella azulgrana quedó fuera de la Champions League en los cuartos de final. Se quedó con 6 goles en su cuenta.
15. Vitinha (PSG) -- El portugués no pudo marcar en las semifinales de la Champions ante el Bayern y se mantiene con sus 6 goles.
14. Sorloth (Atlético de Madrid) -- El noruego jugará las semifinales ante el Arsenal. De momento, registra 6 anotaciones.
13. Martinelli (Arsenal) -- También jugará las semifinales y puede aumentar su cuenta si marca. Lleva 6 anotaciones en la temporada.
12. Hauge (Bodo/Glimt) -- Con su equipo, fueron la sorpresa en la temporada y dejó 6 goles durante su participación.
11. Fermín López (FC Barcelona) -- El juvenil también ya quedó fuera de la Liga de Campeones y registró 6 anotaciones hasta los cuartos de final.
10. Ousmane Dembélé (PSG) -- El actual ganador del Balón de Oro no perdonó en semifinales y dejó su sello con doblete ante el Bayern. Alcanzó las 6 anotaciones y subió en la tabla.
9. Harvey Barnes (Newcastle) -- Fue eliminado con su equipo en los octavos de final y se quedó con 6 tantos en la temporada.
8. Osimhen (Galatasaray) -- El nigeriano también ya fue eliminado, pero antes registró 7 goles durante la Champions 2025-2026.
7. Luis Díaz (Bayern Múnich) -- El colombiano se destapó con un golazo ante el PSG y alcanzó los 7 goles.
6. Erling Haaland (Manchester City) -- El delantero noruego se fue eliminado en octavos de final ante el Real Madrid. Dejó 8 anotaciones.
5. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El delantero argentino sigue en competencia y tiene 9 goles en lo que va de la temporada. Jugará las semifinales este miércoles ante el Arsenal.
4. Kvaratskhelia (PSG) -- Se destapó con doblete en el triunfazo ante el Bayern (5-4) y escala en la tabla de goleadores tras llegar a 10 goles.
3. Anthony Gordon (Newcastle) -- También quedó fuera en los octavos de final, pero antes dejó 10 anotaciones en la temporada.
2. Harry Kane (Bayern Múnich) -- El delantero inglés anotó un gol ante el PSG en semifinales y mete presión en la cima de la tabla de goleadores en Champions. Llegó a los 13 goles.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- Pese a que quedó fuera en los cuartos de final, se mantiene liderando la tabla de goleo con sus 15 anotaciones.