La Teatral Sampedrana presenta "Mujercitas" con gran respuesta del público

San Pedro Sula, Honduras

La escena cultural de San Pedro Sula se llena de emoción con el regreso a las tablas de "Mujercitas", la reconocida historia de Louisa May Alcott, ahora bajo la dirección y adaptación del actor, productor y director teatral Manuel Bonilla. La propuesta, presentada por La Teatral Sampedrana, ya inició su temporada de funciones en el Centro Cultural Sampedrano, en una de las apuestas escénicas más destacadas del momento en la ciudad.

El montaje, descrito como "una historia que tocará tu corazón", ofrece al público una experiencia cargada de sensibilidad, humor y reflexión, fiel al espíritu de la obra original. Las funciones comenzaron el pasado 18 de abril y continuaron el 25 del mismo mes, marcando el inicio de una agenda que se extenderá durante varias semanas con presentaciones programadas principalmente los sábados. Durante mayo, el público podrá disfrutar de la obra los sábados 2, 9, 16, 23 y 30, con funciones a las 2:00 p. m. y 5:00 p. m., aunque la disponibilidad ya es limitada en varios horarios. De hecho, las funciones de las 2:00 de la tarde se encuentran completamente agotadas, mientras que para las presentaciones de las 5:00 p. m. quedan pocos cupos disponibles, reflejando el interés del público por esta puesta en escena. La temporada continuará en junio con funciones los sábados 13, 20 y 27, así como el 4 de julio, manteniendo los mismos horarios para quienes aún buscan asistir.

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Las entradas tienen un valor de 600 lempiras, aunque este precio puede variar, por lo que se recomienda a los interesados consultar las redes sociales de La Teatral Sampedrana para conocer actualizaciones. Para adquirir boletos, el público puede comunicarse directamente al número de WhatsApp +504 9367-7953, donde se brinda información sobre disponibilidad y reservas.