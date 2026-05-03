Seniors de Saint Anthony Bilingual School comparten en tradicional desayuno

San Pedro Sula.

La promoción de Seniors de la Escuela Saint Anthony Bilingual School celebró su tradicional desayuno en el restaurante La Posada del Hotel Copantl, en San Pedro Sula.

La actividad reunió a las futuras graduadas en un ambiente de alegría y compañerismo, marcando el inicio de la recta final hacia su ceremonia de graduación, programada para el próximo 30 de noviembre en Baracoa, Puerto Cortés.

Las integrantes de la promoción 2026 son: Belkis Acosta, Jennifer Guevara, Edelin Hernández, Sayda Turcios y Eunice Monterola, quienes disfrutaron de una mañana especial junto a sus compañeros y docentes, compartiendo recuerdos y expectativas de cara a la culminación de su etapa escolar.

Con este desayuno, las Seniors dieron inicio a las celebraciones que acompañarán su camino hacia la graduación, un momento que sin duda quedará grabado en sus memorias.