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Seniors de Saint Anthony Bilingual School comparten en tradicional desayuno

Las estudiantes disfrutaron de un cálido desayuno en el restaurante La Posada del Hotel Copantl.

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 10:05 -
  • Redacción web
Seniors de Saint Anthony Bilingual School comparten en tradicional desayuno

Hermosas lucieron las jovencitas quienes próximamente celebrarán su graduación.

Fotos: Cortesía de Saint Anthony Bilingual School.
San Pedro Sula.

La promoción de Seniors de la Escuela Saint Anthony Bilingual School celebró su tradicional desayuno en el restaurante La Posada del Hotel Copantl, en San Pedro Sula.

La actividad reunió a las futuras graduadas en un ambiente de alegría y compañerismo, marcando el inicio de la recta final hacia su ceremonia de graduación, programada para el próximo 30 de noviembre en Baracoa, Puerto Cortés.

Las integrantes de la promoción 2026 son: Belkis Acosta, Jennifer Guevara, Edelin Hernández, Sayda Turcios y Eunice Monterola, quienes disfrutaron de una mañana especial junto a sus compañeros y docentes, compartiendo recuerdos y expectativas de cara a la culminación de su etapa escolar.

Con este desayuno, las Seniors dieron inicio a las celebraciones que acompañarán su camino hacia la graduación, un momento que sin duda quedará grabado en sus memorias.

Las jovencitas aprovecharon el momento para capturar varias fotografías del recuerdo.

Las jovencitas aprovecharon el momento para capturar varias fotografías del recuerdo.

 (Fotos: Cortesía de Saint Anthony Bilingual School. )

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Las chicas al momento de degustar su desayuno en el Hotel Copantl.

Las chicas al momento de degustar su desayuno en el Hotel Copantl.

 (Fotos: Cortesía de Saint Anthony Bilingual School. )

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Redacción web
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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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