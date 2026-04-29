Así fue la premiere de “El diablo viste a la moda 2” en Honduras

Tegucigalpa

La noche del martes, la Plaza Sol de Mall Multiplaza dejó de ser una explicada comercial para convertirse en el escenario de una fantasía de moda construida con intención, estética y el sello de Revista Estilo. .

El motivo era de altura. La secuela de “El diablo viste a la moda” —la película que en 2006 redefinió la representación del poder femenino en la industria de la moda y que regresa a la pantalla grande casi 20 años después— merecía una antesala a su medida. Revista Estilo, en alianza con The Walt Disney Company , se encargó de que Honduras tuviera precisamente eso.

Bajo el dress code power dressing, los invitados llegaron con una claridad estética que pocas velas provocan. El rojo icónico del filme apareció en accesorios que remataban enterizos negros de corte impecable, en detalles que rompían siluetas estructuradas y en stilettos que se fundían con la alfombra roja.

También hubo lecturas más arriesgadas —blazers oversize con corbata sobre cuerpos femeninos, bermudas con botines en los caballeros— que evidenciaron una comprensión del código como propio lenguaje.

El espacio de la alfombra roja fue diseñado con enfoque editorial, siguiendo la lógica con la que se construye una portada. Dentro del evento, una cabina de fotomatón con impresión instantánea se convirtió en el punto donde la camaradería y el glamour se mezclaron con naturalidad. Las postales salían en segundos, mientras los asistentes transitaban entre la estación de mixología —donde las bebidas acompañaban el ritmo de las conversaciones— y el placer de reconocerse entre pares que comparten un mismo universo estético.

La jornada culminó en la sala de cine, donde el selecto grupo de invitados presenció el estreno de la cinta protagonizada por la icónica Miranda Priestly .