Dennis Orellana: "Todavía sufro el síndrome del impostor, pero estoy muy agradecido"

San Pedro Sula, Honduras.

Al músico hondureño Dennis Orellana todavía le cuesta creer todo lo que ha vivido desde que alcanzó la fama hace algunos años gracias a su talento y espectacular voz. Y es que su perseverancia y habilidad con el canto le ha llevado a presentarse en importantes escenarios de Europa, y pese al éxito que ha cosechado a lo largo de todo este tiempo, Dennis se mantiene humilde y amable, como desde el primer día. Durante un encuentro con los medios de comunicación, el sopranista manifestó su alegría por regresar a su tierra natal, Honduras, para participar en un concierto especial en el que se presentará junto con la Orquesta Sinfónica Victoriano López este próximo viernes 8 de mayo. El evento arrancará a partir de las 7: 00 pm en la sala de conciertos Tutto Diffent y es organizado por la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula. Se realizará a beneficio del programa de becas de la Escuela de Música Victoriano López, con el objetivo de apoyar la formación artística de niños y jóvenes talentos del país. "Regresar a San Pedro Sula siempre es un momento de reencuentro que para mí pues es lo que más me llena el alma y yo siento que bueno este concierto será pues una comunión para apreciar lo que es el canto lírico, lo que es la excelencia en música clásica, eso es lo que caracteriza a la Victoriano López. Los fondos serán a beneficio de su programa de becas y me llena de mucha satisfacción, pues este corazón de artista que la Victoriano López vio desarrollar y vio crecer, aportará un poco de lo que ha aprendido, de lo que pues yo he hecho en otros lares y que voy a traer aquí a mi casa, así que estoy muy muy feliz, muy alegre", expresó el joven hondureño en entrevista con LA PRENSA.

Un programa especial y también dedicado a las madres hondureñas Dennis Orellana también adelantó un poco sobre lo que podremos ver y disfrutar este próximo viernes. "Tendremos un repertorio muy variado que va desde el período barroco de la música clásica hasta nuestros días. Ha sido seleccionado especialmente para esta ocasión porque no se ejecuta frecuentemente en nuestra ciudad, lastimosamente y también veo eso como una oportunidad para marcar una tendencia en cuanto al canto lírico en nuestra ciudad y así ir descubriendo muchos más talentos, más joyas que deben ser pulidas, que deben ser descubiertas, entonces un repertorio que si va es muy variado y también pues puede haber algunas sorpresas para las madres en este repertorio, así que estamos muy emocionados", comentó. El pasado abril, Dennis Orellana logró un nuevo hito en su trayectoria al protagonizar la ópera "Alessandro nell’Indie", en el Theater an der Wien, de Viena, una de las salas más prestigiosas de Europa. Sobre esta experiencia, expresó: "Estoy sumamente alegre porque y bueno muy orgulloso en este caso porque tuve la oportunidad de debutar en el Theater an der Wien de Viena, con un papel protagónico, ha sido una oportunidad que pues me ha llenado de mucho nerviosismo también, pero también de satisfacción, porque es un teatro muy prestigioso, es un teatro que tiene mucho peso en la historia musical y artística de Viena, Austria, entonces estoy muy muy alegre por eso". "También se vienen otros debuts en Alemania, en ciudades como Dortmund, en Düsseldorf, y voy a volver a Düsseldorf donde canté el año pasado óperas como Julio César, que es la ópera sobre Julio César y Cleopatra, y ahí tendré el honor de ser un solista, también retornaré a Bélgica, a Bruselas, a Antwerpen, otra ciudad de Bélgica y sí muchas otras oportunidades más en Alemania, Austria y posiblemente en Asia", agregó.

Y al consultarle qué significa para él representar con orgullo a nuestro país en el extranjero, el joven reacciona algo nervioso, pero con una profunda alegría. "Sí, hay momentos en los que yo aún no me creo que he llegado a ciertos lugares, a ciertos escenarios, porque ciertamente son nichos de la ópera, son lugares donde esta manifestación artística pues ha nacido, se ha desarrollado y donde las estrellas de la ópera se han presentado, entonces no sé ni cómo sentirme. Muchas veces con un poco de incredulidad, todavía sufro un poco el síndrome del impostor, entonces solamente agradecido, porque yo sé que no ha sido un camino fácil y estoy agradecido con todas las personas que me han apoyado, pero también agradecido con mi persistencia y con esa perseverancia que siento que me caracteriza, entonces seguiremos siempre trabajando por llevar el nombre de Honduras a estos escenarios", expresa con una sincera sonrisa. Dennis también reaccionó con gratitud a todos los mensajes de apoyo que ha recibido por parte de sus compatriotas en redes sociales. "Desde el fondo de mi corazón darle las gracias, porque siento que para cualquier artista el ver su trabajo ser celebrado, ser apoyado, pues es motivo de mucha alegría, yo siento que eso es lo que me llena como persona, no tanto los logros profesionales, sino el llegar a las personas. Y yo siento que esa es mi responsabilidad y con esa responsabilidad pues puedo decir que la llevo con mucho honor el dar de qué hablar sobre Honduras en el ámbito del canto lírico y del arte, pues no es tarea fácil, pero siento que voy por buen camino, entonces a ustedes muchísimas gracias, yo estaré trabajando para seguir llevando los colores de nuestra bandera a estos escenarios", comparte con ilusión.