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Conoce a las candidatas a Miss Universe Tegucigalpa 2026

Descubre quiénes son las nueve candidatas de Miss Universe Tegucigalpa 2026 y los detalles del lanzamiento oficial del certamen.

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 15:44 -
  • Redacción web
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Después de 18 años de ausencia, la capital hondureña recuperó su plataforma de representación con el lanzamiento oficial de Miss Universe Tegucigalpa 2026, celebrado en la histórica Nave Carías, hoy convertida en el Centro Cultural Libertad. La gala final se celebrará el próximo 21 de junio en el Country Club, donde Tegucigalpa elegirá a su nueva representante rumbo a Miss Universe Puerto Rico 2026.

 Foto: David Romero
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La noche reunió a autoridades, diplomáticos y medios de comunicación bajo un elegante dresscode black and white vintage, en un evento que rindió homenaje a la identidad cultural e histórica de Tegucigalpa. La velada incluyó música en vivo, autos clásicos y un homenaje artístico que evocó las armonías de los años 40.

 Foto: David Romero
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El momento más esperado llegó con la presentación de las nueve candidatas oficiales, quienes recibieron su banda de manos de la actual Miss Tegucigalpa, Woldie Durón. Cada una representa talento, disciplina y propósito más allá de la belleza.

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Las candidatas a Miss Universe Tegucigalpa 2026 son:

Allison Celeste Amador López – 19 años. Pasante de Ingeniería Civil, enfocada en su crecimiento personal y académico.

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Carmen Anahí Velásquez Mayorga – 19 años. Comerciante y estudiante de Administración Aduanera y Gestión Logística en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

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Ivy Ninette Ordóñez Álvarez – 27 años. Estudiante de Enfermería y Abogacía, técnica de uñas y emprendedora.

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Ivania Marleny Portillo López – 25 años. Pasante de Contaduría Empresarial, vinculada a redes sociales y publicidad.

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Jharihela Ninoska Raudales López – 23 años. Pasante universitaria de Derecho y Psicología.

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Kerlyn Felicita Álvarez Cloter – 21 años. Estudiante de Comercio Internacional, con experiencia en cocina y trabajo en equipo.

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Luciana María de la Guadalupe Núñez Agurcia – 18 años. La participante más joven del certamen, cursa tercer año de Bachillerato y se describe como excéntrica.

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Mary Yulissa Reyna Espinal – 21 años. Técnica bilingüe en Turismo, maneja un negocio familiar y promueve la comunicación intercultural.

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Wualys Suseth Fuentes Aquino – 23 años. Pasante de Mercadotecnia y Trabajo Social, con experiencia en redes sociales y publicidad.

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