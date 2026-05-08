Conoce a las candidatas a Miss Universe Tegucigalpa 2026

Después de 18 años de ausencia, la capital hondureña recuperó su plataforma de representación con el lanzamiento oficial de Miss Universe Tegucigalpa 2026, celebrado en la histórica Nave Carías, hoy convertida en el Centro Cultural Libertad. La gala final se celebrará el próximo 21 de junio en el Country Club, donde Tegucigalpa elegirá a su nueva representante rumbo a Miss Universe Puerto Rico 2026.