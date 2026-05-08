De Tegucigalpa a la televisión internacional: el triunfo de Bryan Girón

El chef hondureño Bryan Fernando Girón escribió una página destacada en la historia gastronómica de Honduras al convertirse, a sus 30 años, en el primer catracho en ganar el reconocido programa culinario estadounidense Chopped . El logro lo posiciona entre los talentos latinoamericanos emergentes en la cocina internacional.
Originario de la colonia Las Colinas, en Tegucigalpa , Bryan emigró a Estados Unidos junto a su madre cuando tenía seis años, en busca de mejores oportunidades. Ese cambio marcó el inicio de un camino que lo llevó a descubrir su vocación por la gastronomía.
Su formación profesional se consolidó en Johnson & Wales University, donde estudió artes culinarias. Allí se desarrollaron técnicas y disciplinas que más tarde definirían su estilo en la cocina.
Con más de una década de experiencia, Bryan construyó una carrera basada en la creatividad y el rigor culinario. Durante su participación en Chopped , destacó por combinar sabores hondureños con influencias mediterráneas.
Uno de los momentos más exigentes de la competencia fue la ronda de postres. A pesar de la presión del tiempo, logró completar su platillo utilizando ingredientes como cordero, camarones, ensalada de atún y carambola, demostrando precisión y capacidad de adaptación.
El chef dedicó su triunfo a su bisabuela, a quien considera una de sus principales inspiraciones personales y culinarias. También expresó que representar a Honduras en un escenario internacional fue uno de los momentos más importantes de su carrera.
Tras su victoria, Bryan envió un mensaje a los jóvenes hondureños: “Crean en sus sueños, trabajen con disciplina y nunca se rendirán ante las dificultades”.
Perquín: el sueño hecho realidad de Bryan Fernando Girón
Además de su participación televisiva, Bryan es propietario de Perquín, un restaurante ubicado en Jersey City, Nueva Jersey, que funciona como una vitrina de la cultura hondureña y latina en Estados Unidos.
El nombre “Perquín” proviene de las lenguas lencas y significa “camino al fuego”. El proyecto comenzó como una experiencia privada durante la pandemia y posteriormente evolucionó hacia un restaurante físico enfocado en fusionar tradición e innovación.
En el menú destacan platos típicos como baleadas, pollo chuco, salchipapas, pollo a la brasa, tacos de pulpo y ceviche. La propuesta incluye además productos elaborados en casa, entre ellos tortillas, salsas, jugos, queso fresco y repostería.
La propuesta gastronómica de Perquín también recibió reconocimiento de la crítica especializada. El medio Eater NY describió el restaurante como un espacio que combina la tradición hondureña con la experiencia adquirida por Bryan en restaurantes de Manhattan.
Con su triunfo en Chopped y el crecimiento de Perquín, Bryan Fernando Girón proyecta la gastronomía hondureña en escenarios internacionales y se convierte en una inspiración para nuevas generaciones de cocineros catrachos.
El primer hondureño en ganar Chopped
Chopped es uno de los concursos culinarios más reconocidos de la cadena estadounidense Food Network. En el programa, cuatro chefs compiten contra el reloj para transformar cestas de ingredientes sorpresa —muchas veces inusuales o difíciles de combinar— en platos de alto nivel gastronómico.
La competencia se desarrolla en tres rondas eliminatorias: entrada, plato fuerte y postre. Después de cada etapa, un panel integrado por tres jueces evalúa las preparaciones con base en sabor, presentación y creatividad. El participante con el desempeño menos destacado es eliminado o “chopped”, hasta que un solo chef obtiene el premio de 10,000 dólares.
En ese escenario, el chef hondureño Bryan Fernando Girón logró un hecho histórico al convertirse en el primer catracho en ganar el programa.
Bryan obtuvo la victoria en la temporada 64, episodio 7 (S64 E7), transmitido originalmente el 28 de abril de 2026.
Durante la competencia, destacó por fusionar sabores hondureños con técnicas modernas e influencias mediterráneas, una propuesta con la que también rindió homenaje a su bisabuela y a la cocina tradicional de Honduras.
Su triunfo representa un reconocimiento al talento catracho en escenarios internacionales y proyecta la gastronomía hondureña ante nuevas audiencias.