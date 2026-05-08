De Tegucigalpa a la televisión internacional: el triunfo de Bryan Girón

El chef hondureño Bryan Fernando Girón escribió una página destacada en la historia gastronómica de Honduras al convertirse, a sus 30 años, en el primer catracho en ganar el reconocido programa culinario estadounidense Chopped . El logro lo posiciona entre los talentos latinoamericanos emergentes en la cocina internacional.

Originario de la colonia Las Colinas, en Tegucigalpa , Bryan emigró a Estados Unidos junto a su madre cuando tenía seis años, en busca de mejores oportunidades. Ese cambio marcó el inicio de un camino que lo llevó a descubrir su vocación por la gastronomía.

Su formación profesional se consolidó en Johnson & Wales University, donde estudió artes culinarias. Allí se desarrollaron técnicas y disciplinas que más tarde definirían su estilo en la cocina.

Con más de una década de experiencia, Bryan construyó una carrera basada en la creatividad y el rigor culinario. Durante su participación en Chopped , destacó por combinar sabores hondureños con influencias mediterráneas.

Uno de los momentos más exigentes de la competencia fue la ronda de postres. A pesar de la presión del tiempo, logró completar su platillo utilizando ingredientes como cordero, camarones, ensalada de atún y carambola, demostrando precisión y capacidad de adaptación.

El chef dedicó su triunfo a su bisabuela, a quien considera una de sus principales inspiraciones personales y culinarias. También expresó que representar a Honduras en un escenario internacional fue uno de los momentos más importantes de su carrera.

Tras su victoria, Bryan envió un mensaje a los jóvenes hondureños: “Crean en sus sueños, trabajen con disciplina y nunca se rendirán ante las dificultades”.