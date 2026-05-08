J Balvin y Ryan Castro presentan Omerta, su primer álbum juntos

Bogotá

Los artistas colombianos J Balvin y Ryan Castro lanzaron este jueves Omerta, su primer álbum colaborativo, inspirado en la estética de la mafia italiana y en conceptos como la familia y la lealtad, características de las películas de gánsteres.

“En este universo, la confianza no se negocia, se asume; la familia no es metáfora, es estructura, y la música se vuelve el canal más honesto para narrar lo que no siempre puede decirse de frente”, explicó el equipo de prensa de los artistas en un comunicado.

Omerta es una palabra asociada al código de silencio siciliano y también da título a una novela del escritor Mario Puzo, autor de El padrino.

Los artistas anunciaron el álbum hace un mes con un video promocional protagonizado por la actriz colombiana Sofía Vergara. En la producción también participó el actor Marlon Moreno, conocido por su papel en la telenovela El Capo (2009); el rapero estadounidense Eladio Carrión, y Valentina Ferrer, modelo argentina y esposa de J Balvin.

A los sencillos ya publicados, Tonto y Pal Agua, se suman otros ocho temas que, según el comunicado, “reflejan un diálogo generacional moldeado por los códigos de Medellín”, ciudad de origen de ambos artistas.

En Tonto, J Balvin incluye una participación de su hijo Río, quien abre la canción con la frase: “Soy Godzilla y presente; Dj Snake, Sog, J Balvin, Ryan Castro, Latino gang”.

El tema principal del álbum es Una a la vez, una canción con influencias de dancehall y percusión caribeña que, de acuerdo con el equipo de prensa, define desde el inicio la identidad sonora del proyecto.

El álbum también explora sonidos más experimentales en canciones como Dalmation, con sintetizadores y marimbas, y Melo, que mezcla dancehall con referencias al jugador de la NBA LaMelo Ball, de los Charlotte Hornets.

En GWA, colaboración con Eladio Carrión, J Balvin y Ryan Castro incorporan elementos de trap, mientras que temas como Medetown, Bengali y Pal Agua se inclinan hacia atmósferas más veraniegas y costeras.

El cierre del álbum llega con la canción Omerta, producida por el colombiano SOG. Se trata de una pieza más introspectiva en la que ambos artistas reflexionan sobre la disciplina, la presión de la industria y la permanencia dentro del género urbano.

En uno de los versos, J Balvin le dice a Ryan Castro: “Ryan no te dañes”, una frase que el comunicado interpreta como una advertencia nacida de la experiencia y la supervivencia en la música.

Actualmente, J Balvin presenta su gira de estadios Ciudad Primavera, con espectáculos de larga duración en los que invita a figuras del género urbano. La gira ya pasó por Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Cúcuta, Bucaramanga y Barranquilla, y concluirá el próximo 9 de mayo en Cartagena de Indias.