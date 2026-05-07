Vadhir Derbez niega acusaciones y denuncia intento de extorsión

El actor y cantante mexicano Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, respondió públicamente a la denuncia presentada en su contra por presunta violación ante la Fiscalía de Delitos Sexuales el pasado 2 de abril. Acompañado de su equipo legal, aseguró que es inocente y afirmó que enfrenta un intento de extorsión.

De acuerdo con una carpeta de investigación de 33 páginas, la denuncia fue presentada por una modelo estadounidense de 19 años. La joven sostiene que, durante la grabación de un videoclip en Coyoacán, Vadhir Derbez la llevó a un camerino, donde presuntamente ocurrió un contacto físico no consensuado.

Según los documentos citados, el actor ingresó al camerino donde se encontraban varias modelos, tomó de la mano a la joven y la condujo a otra habitación. La denunciante asegura que ahí ocurrió la presunta agresión sexual.

La respuesta de Vadhir Derbez

Ante la controversia, Vadhir Derbez habló en el programa de espectáculos De Primera Mano y rechazó las acusaciones.

"No pasó nada. Ese es el tema. Tenemos todas las pruebas de que no sucedió", afirmó el actor, quien se mostró afectado por la situación.

Derbez también reconoció las dificultades emocionales que enfrenta a la raíz del caso.

“Se me hace durísimo tener que pasar por esto, no saben lo mal que el paso, solo quiero que esto se aclarifique”, expresó.