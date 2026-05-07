Vadhir Derbez niega acusaciones y denuncia intento de extorsión

El actor y cantante mexicano Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, respondió públicamente a la denuncia presentada en su contra por presunta violación ante la Fiscalía de Delitos Sexuales el pasado 2 de abril. Acompañado de su equipo legal, aseguró que es inocente y afirmó que enfrenta un intento de extorsión.
De acuerdo con una carpeta de investigación de 33 páginas, la denuncia fue presentada por una modelo estadounidense de 19 años. La joven sostiene que, durante la grabación de un videoclip en Coyoacán, Vadhir Derbez la llevó a un camerino, donde presuntamente ocurrió un contacto físico no consensuado.
Según los documentos citados, el actor ingresó al camerino donde se encontraban varias modelos, tomó de la mano a la joven y la condujo a otra habitación. La denunciante asegura que ahí ocurrió la presunta agresión sexual.
La respuesta de Vadhir Derbez
Ante la controversia, Vadhir Derbez habló en el programa de espectáculos De Primera Mano y rechazó las acusaciones.
"No pasó nada. Ese es el tema. Tenemos todas las pruebas de que no sucedió", afirmó el actor, quien se mostró afectado por la situación.
Derbez también reconoció las dificultades emocionales que enfrenta a la raíz del caso.
“Se me hace durísimo tener que pasar por esto, no saben lo mal que el paso, solo quiero que esto se aclarifique”, expresó.
@imagentv EN VIVO ¡Vadhir Derbez y sus abogados DAN la cara ante graves ACUSACIONES de V10L4CIÓN! Él afirma ser inocente y ser víctima de EXTORSIÓN! No te pierdas lo mejor de los espectáculos #DePrimeraManoTV ♬ sonido original - Imagen Televisión
La postura de su abogado
Enrique González Casanova, representante legal de Vadhir Derbez, explicó que tuvieron conocimiento de la denuncia a través de mensajes enviados por redes sociales.
“Nos enteramos no por medios oficiales, sino por mensajes en Instagram pidiéndole dinero”, señaló el abogado.
El representante legal aseguró que los mensajes exigían 350 mil dólares a cambio de evitar una supuesta orden de aprehensión.
“Le dicen que si no da el dinero, lo van a detener. Ahí están los WhatsApp”, agregó González Casanova.
La defensa sostiene que detrás de la acusación podría existir una estructura dedicada a la extorsión. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas públicas que acreditan dicha afirmación.
"Entendemos que es una mafia colombiana vinculada con alguna mexicana. Tenemos más o menos identificado al grupo", afirmó González Casanova.
El abogado también señaló que no han tenido acceso oficial a la carpeta de investigación, situación que, según dijo, complica la estrategia de defensa.
“Todo lo que sabemos es por extractos que nos mandaron en los mensajes de extorsión”, indicó.
La versión de la defensa
La defensa de Vadhir Derbez insiste en que la denuncia carece de sustento y que se trata de un intento de obtener dinero mediante amenazas.
“Esto empezó como una extorsión y ahora lo quieren formalizar como denuncia”, sostuvo el abogado.
El caso ha generado amplia atención en medios de comunicación y redes sociales, donde se han difundido tanto la denuncia como la postura del actor y su equipo legal. La familia Derbez, una de las más mediáticas del entretenimiento mexicano, se enfrenta nuevamente a una controversia pública.
La investigación continúa en la Fiscalía de Delitos Sexuales, mientras la defensa de Vadhir Derbez prepara pruebas para respaldar su versión de los hechos. El actor aseguró que colaborará con las autoridades y confía en que el caso se aclarará.
El caso de Vadhir Derbez ha reavivado el debate sobre el manejo mediático de las denuncias contra figuras públicas y los riesgos de difusión de acusaciones durante los procesos en curso. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una resolución oficial del caso.