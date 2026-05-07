La Lima, Potrerillos y Santa Cruz serán beneficiados con nuevas obras viales

Tegucigalpa, Honduras

Varias comunidades del departamento de Cortés serán beneficiadas con un paquete de proyectos viales aprobado el miércoles 6 de mayo por unanimidad en el pleno del Congreso Nacional.

La iniciativa reúne en un solo decreto varias propuestas presentadas por diputados de los partidos Nacional, Liberal y Libertad y Refundación (Libre), quienes solicitaron la ejecución de obras de pavimentación y reconstrucción en distintos municipios del norte del país.

El proyecto vial unificado contempla la construcción de pavimento en la calle principal de las colonias La Paz (La Lima) y Jucutuma, ubicadas en la carretera a Ticamaya y San José del Boquerón, en el municipio de San Pedro Sula.