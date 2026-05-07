La Lima, Potrerillos y Santa Cruz serán beneficiados con nuevas obras viales

Varias comunidades del departamento de Cortés serán beneficiadas con un paquete de proyectos viales aprobado el miércoles 6 de mayo por unanimidad en el pleno del Congreso Nacional.
La iniciativa reúne en un solo decreto varias propuestas presentadas por diputados de los partidos Nacional, Liberal y Libertad y Refundación (Libre), quienes solicitaron la ejecución de obras de pavimentación y reconstrucción en distintos municipios del norte del país.
El proyecto vial unificado contempla la construcción de pavimento en la calle principal de las colonias La Paz (La Lima) y Jucutuma, ubicadas en la carretera a Ticamaya y San José del Boquerón, en el municipio de San Pedro Sula.
También incluye la reconstrucción vial en el barrio San José, así como obras similares en el casco urbano de Potrerillos y en la comunidad de Río Lindo, jurisdicción de San Francisco de Yojoa, hasta Santa Cruz de Yojoa.
Las iniciativas fueron impulsadas por Dunia Jiménez, diputada de Libre; Alejandra Vallecillo, diputada del Partido Liberal; y José Jaar y Alberto Chedrani, diputados del Partido Nacional.
Durante la discusión legislativa, Allan Aguiriano, diputado nacionalista por Cortés, destacó que la aprobación del decreto refleja la posibilidad de alcanzar acuerdos entre distintas bancadas cuando se trata de proyectos de impacto local.
“En esta ocasión hemos unificado cuatro proyectos que nos demuestran que unidos somos capaces de transformar cosas positivas en Honduras”, expresó Aguiriano.
Las obras aprobadas buscan mejorar la conectividad interna de comunidades que por años han enfrentado problemas de acceso, deterioro de calles y dificultades para la movilidad de vecinos, transporte público, comercio y actividades productivas.
El respaldo unánime del pleno permitirá que los proyectos avancen bajo un mismo decreto legislativo, aunque aún deberán definirse el proceso de ejecución, el financiamiento y los plazos para el inicio de las obras en cada municipio beneficiado.