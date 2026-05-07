Clima seco en mayoría de zonas de Honduras este jueves

San Pedro Sula.

Honduras continuará bajo condiciones de calor y tiempo seco durante este día, aunque algunas regiones podrían registrar lluvias débiles en horas de la tarde, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). José Pavón, pronosticador de turno de la institución, explicó que el ambiente cálido seguirá predominando en la mayor parte del país, especialmente en la zona sur, donde las temperaturas alcanzarán hasta los 40 grados Celsius en departamentos como Choluteca y Valle.

El informe también prevé precipitaciones dispersas en sectores del suroccidente, así como lluvias aisladas en áreas del centro y sur del territorio nacional, producto del ingreso de humedad asociada a la brisa del Pacífico. En regiones del norte y noroccidente se mantendrán temperaturas elevadas, con registros de hasta 38 grados en Cortés y valores cercanos a los 36 grados en Olancho y Santa Bárbara. Mientras tanto, Intibucá continuará presentando el ambiente más fresco del país, con máximas de 24 grados y mínimas de 16.

Prevalecerán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del país, sin embargo, por la tarde la brisa del Pacífico generará lluvias y chubascos débiles y dispersos sobre el suroccidente, y precipitaciones débiles muy aisladas en el sur y centro. Asimismo continúa la... pic.twitter.com/FspqHb66yo — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 7, 2026