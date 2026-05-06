Desplazamiento forzado en Honduras: mujeres y jóvenes son los más afectados, según Acnur

Tegucigalpa, Honduras

Las mujeres y los jóvenes son los grupos más afectados por el desplazamiento forzado en Honduras, un fenómeno que alcanza a 423.845 personas (el 4,5 % de la población), afirmó este miércoles la representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en el país, Kathryn Lo. "No todas las personas están impactadas de la misma manera. Estas cifras nos muestran que las mujeres están más afectadas, el 55 % de las personas desplazadas alguna una vez en su vida son mujeres", subrayó Lo a EFE en Tegucigalpa. Según los datos expuestos por Acnur, los jóvenes de entre 15 y 34 años constituyen el segundo grupo más afectado al representar el 38 % de las personas desplazadas, mientras que el 11 % corresponde a menores de edad.

La funcionaria advirtió que el impacto del desplazamiento forzado varía según la etapa de vida, pero afecta de forma directa el desarrollo y las oportunidades de las familias, especialmente de mujeres, niños y jóvenes. "Detrás de estas cifras hay personas", subrayó, tras señalar que muchas familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares, comunidades y medios de vida ante amenazas, extorsiones, violencia de género y el riesgo de reclutamiento forzado de niños y adolescentes por grupos criminales. Además, alertó sobre la situación de 163.296 personas que sufren una doble afectación, al haber sido desplazadas por la violencia y posteriormente impactadas por desastres naturales, un escenario que según dijo exige respuestas integrales y adaptadas a sus necesidades específicas.