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Shakira cantará el himno oficial del Mundial de Fútbol de 2026

La canción 'Dai Dai', de la artista colombiana Shakira, será el tema oficial del evento de fútbol más grande del mundo.

  • Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 10:39 -
  • Agencia EFE
Shakira cantará el himno oficial del Mundial de Fútbol de 2026

La cantante colombiana Shakira en unas imágenes que compartió este jueves en sus redes sociales.

 Fotos: Instagram Shakira.
Bogotá, Colombia.

La composición 'Dai Dai', de la cantante colombiana Shakira, será la canción oficial del Mundial de Fútbol que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá, anunció este jueves la artista en un breve video publicado en sus redes sociales y que será lanzado el 14 de mayo.

En el video, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, y con varios balones junto con un grupo de bailarines mientras canta unos fragmentos de 'Dai Dai'.

La cantante entra a la gramilla del Maracaná llevando un balón 'Trionda', oficial del próximo Mundial, lo pone en el suelo como si fuera a hacer una jugada y comienza la coreografía de 'Dai Dai' con sus bailarines, vestidos con los colores de equipos como Colombia, Argentina y Estados Unidos.

"Oe, oe, oe", comienza la canción, con un alegre ritmo caribeño y letra en inglés que hace referencia a la pertenencia a un Mundial de todos.

La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de Fútbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el 'Trionda' de Norteamérica 2026.

El 'Waka Waka' (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y cuatro años más tarde repitió en el de Brasil 2014 con 'La La La', mientras que su éxito "Hips Don't Lie" fue sensación en 2006, en Alemania.

El video, de un minuto y siete segundos de duración, termina con la frase "We Are Ready" ("Estamos listos").

EFE

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Agencia EFE
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