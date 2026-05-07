James Cameron enfrenta demanda por uso de imagen en “Avatar”

James Cameron y The Walt Disney Company se enfrentan a una demanda por el presunto uso no autorizado de la imagen de la actriz Q'orianka Kilcher para crear al personaje de Neytiri en la película “Avatar”.

La actriz presentó la demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California. En el documento legal, Kilcher sostiene que sus rasgos faciales fueron utilizados sin su consentimiento en la película y en productos relacionados con la franquicia.

Q'orianka Kilcher expresó su sorpresa y decepción por el supuesto uso no autorizado de su imagen en un personaje que, según la demanda, ha generado un importante valor económico para Disney y Cameron. Arnold P. Peter, abogado principal de la actriz y miembro del bufete Peter Law Group, afirmó que el caso “no fue inspiración, sino apropiación”.

Según la demanda, obtenida por Variety, Kilcher asegura que cuando tenía 14 años y acababa de interpretar a Pocahontas en “El Nuevo Mundo”, de Terrence Malick, Cameron habría tomado como referencia una fotografía publicada de la actriz y solicitó su equipo de diseño utilizarla como base para el personaje de Neytiri en “Avatar”.

“La demandante nunca consintió en el uso de su imagen por parte de los demandados, ni en 'Avatar' ni en ningún producto o promoción relacionada”, señala el documento judicial.

La demanda también incluye como demandados a Lightstorm Entertainment y a varias compañías de efectos visuales.

De acuerdo con el escrito presentado ante la corte, la imagen de Kilcher habría sido reproducida en bocetos de producción, utilizada en maquetas tridimensionales, escaneada para crear modelos digitales de alta resolución y compartida con proveedores de efectos visuales para desarrollar la apariencia del personaje. Posteriormente, esa imagen habría sido utilizada en cines, carteles promocionales, productos de mercadeo, secuelas y reestrenos sin autorización de la actriz.

“Lo que hizo Cameron no fue inspiración, fue apropiación”, declaró Arnold P. Peter, abogado de Kilcher. “Tomó los rasgos biométricos faciales únicos de una niña indígena de 14 años, los procesó industrialmente y generó miles de millones de dólares en ganancias sin pedirle permiso jamás. Eso no es cine. Eso es robo”.