James Cameron enfrenta demanda por uso de imagen en “Avatar”

James Cameron y The Walt Disney Company se enfrentan a una demanda por el presunto uso no autorizado de la imagen de la actriz Q'orianka Kilcher para crear al personaje de Neytiri en la película “Avatar”.
La actriz presentó la demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California. En el documento legal, Kilcher sostiene que sus rasgos faciales fueron utilizados sin su consentimiento en la película y en productos relacionados con la franquicia.
Q'orianka Kilcher expresó su sorpresa y decepción por el supuesto uso no autorizado de su imagen en un personaje que, según la demanda, ha generado un importante valor económico para Disney y Cameron. Arnold P. Peter, abogado principal de la actriz y miembro del bufete Peter Law Group, afirmó que el caso “no fue inspiración, sino apropiación”.
Según la demanda, obtenida por Variety, Kilcher asegura que cuando tenía 14 años y acababa de interpretar a Pocahontas en “El Nuevo Mundo”, de Terrence Malick, Cameron habría tomado como referencia una fotografía publicada de la actriz y solicitó su equipo de diseño utilizarla como base para el personaje de Neytiri en “Avatar”.
“La demandante nunca consintió en el uso de su imagen por parte de los demandados, ni en 'Avatar' ni en ningún producto o promoción relacionada”, señala el documento judicial.
La demanda también incluye como demandados a Lightstorm Entertainment y a varias compañías de efectos visuales.
De acuerdo con el escrito presentado ante la corte, la imagen de Kilcher habría sido reproducida en bocetos de producción, utilizada en maquetas tridimensionales, escaneada para crear modelos digitales de alta resolución y compartida con proveedores de efectos visuales para desarrollar la apariencia del personaje. Posteriormente, esa imagen habría sido utilizada en cines, carteles promocionales, productos de mercadeo, secuelas y reestrenos sin autorización de la actriz.
“Lo que hizo Cameron no fue inspiración, fue apropiación”, declaró Arnold P. Peter, abogado de Kilcher. “Tomó los rasgos biométricos faciales únicos de una niña indígena de 14 años, los procesó industrialmente y generó miles de millones de dólares en ganancias sin pedirle permiso jamás. Eso no es cine. Eso es robo”.
La evidencia
Según la documentación presentada, Kilcher y Cameron se conocieron brevemente en un evento benéfico después del estreno de “Avatar” en 2009. La actriz sostiene que el director la invitó posteriormente a su oficina y que, al acudir, recibió una ilustración enmarcada de Neytiri junto a una nota manuscrita atribuida a Cameron.
La nota decía: “Tu belleza fue mi inspiración inicial para Neytiri. Lástima que estuvieras rodando otra película. Será para la próxima”.
“Cuando recibí el boceto de Cameron, pensé que era un gesto personal, a lo sumo una vaga inspiración relacionada con el casting y mi activismo”, declaró Kilcher. “Jamás imaginé que alguien en quien confiaba usaría sistemáticamente mi rostro como parte de un elaborado proceso de diseño y lo integraría en la producción sin mi conocimiento ni consentimiento”.
La actriz aseguró que conoció los detalles del supuesto uso de su imagen a finales del año pasado, luego de que circulara en redes sociales una entrevista en video con Cameron. En la grabación, el director aparece frente a un retrato de Neytiri y menciona a Kilcher como referencia visual.
“La fuente original fue una foto del LA Times, de una joven actriz llamada Q'orianka Kilcher. En realidad es ella... la parte inferior de su rostro. Tenía un rostro muy interesante”, dice Cameron en el video citado en la denuncia.
El recurso legal también sostiene que los demandados habrían violado una ley de California relacionada con pornografía “deepfake”, recientemente promulgada.
“Resulta profundamente inquietante saber que mi rostro, cuando tenía 14 años, fue tomado y utilizado sin mi conocimiento ni consentimiento para ayudar a crear un activo comercial que ha generado un enorme valor para Disney y Cameron”, afirmó Kilcher.
La primera película de “Avatar” recaudó más de 2.920 millones de dólares a nivel mundial y la saga es considerada una de las franquicias cinematográficas más exitosas de la historia.
“La denuncia describe un proceso creativo deliberado de conversión de analógico a digital que se apropió indebidamente de la identidad de la Sra. Kilcher”, señaló Asher Hoffman, abogado de la actriz.
La demanda solicita daños compensatorios y punitivos, devolución de ganancias presuntamente vinculadas al uso de la imagen de Kilcher, medidas cautelares y una divulgación pública correctiva.
Variety informó que contactó a Disney y a James Cameron para solicitar comentarios sobre la demanda, pero no obtuvieron aún respuesta.