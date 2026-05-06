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Jane Fonda recuerda a Ted Turner: “Amé a Ted con todo mi corazón”

Jane Fonda compartió un emotivo mensaje sobre Ted Turner y recordó su relación y vida en común.

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 17:35 -
  • Agencia EFE
Jane Fonda recuerda a Ted Turner: “Amé a Ted con todo mi corazón”

Jane Fonda y Ted Turner estuvieron casados entre 1991 y 2001.

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Nueva York

La actriz Jane Fonda recordó este miércoles a su exmarido Ted Turner como un “pirata gloriosamente apuesto, profundamente romántico y aventurero”, y aseguró: “Amé a Ted con todo mi corazón”.

Fonda y Turner estuvieron casados entre 1991 y 2001. Aunque aquel fue el tercer y último matrimonio para ambos, mantuvieron una relación que la actriz describió años después como “buena”, al punto de referirse a él como su “exmarido favorito”.

La también activista, de 88 años, publicó un mensaje en Instagram con sus “pensamientos inmediatos” sobre Turner. Aunque admitió que “fue complicado estar casada con él”, reflexionó con afecto sobre la vida y el aprendizaje que compartieron.

“Nadie me había hecho saber antes que me necesitaba, y no se trataba de un ser humano cualquiera que me necesitara: era el creador de CNN y de Turner Classic Movies, que había ganado la America’s Cup como el mejor regatista del mundo”, escribió.

“Ser necesitada y cuidada a la vez es algo transformador. Ted Turner me ayudó a creer en mí misma. Me dio confianza”, confesó Fonda, quien describió al magnate mediático como una “mente brillante”, con un sentido del humor “desbordante” y una personalidad muy competitiva.

En su mensaje, la actriz destacó además la capacidad de Turner para enseñarle, especialmente sobre la naturaleza. También expresó que lo imagina “con todos los animales salvajes que ayudó a rescatar de la extinción” ante “las puertas del paraíso, aplaudiendo y dándole las gracias por salvar sus especies”.

Fonda dedicó igualmente unas palabras a los cinco hijos de Turner, de quienes dijo haber tenido “el privilegio de ser madrastra”. Añadió sentirse orgullosa de que “a todos les va bien” y afirmó que ambos hicieron “lo posible por construir una familia extensa y desaliñada”.

“Descansa en paz, queridísimo Ted. Eres amado y se te recordará”, concluyó la actriz en su despedida.

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Agencia EFE
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