  1. Inicio
  2. · Honduras

Videos, balística y telefonía: las pruebas clave contra el estadounidense Gilbert Reyes

Fiscalía presentó videos, pericias y análisis telefónicos en juicio contra Gilbert Reyes por crimen de tres mujeres, una de ellas, la que fue su pareja

Videos, balística y telefonía: las pruebas clave contra el estadounidense Gilbert Reyes

Son más de 100 las evidencias que presentó la Fiscalía contra Gilbert Reyes por crimen de Dione, Nikendra y María Antonia.

 Montaje realizado con IA con fines ilustrativos
Tegucigalpa, Honduras

El juicio contra el estadounidense Gilbert Reyes, acusado por el femicidio agravado de Dione Beatriz Solórzano y los asesinatos de Nikendra McCoy y María Antonia Cruz, quedó en su etapa final luego de que la Fiscalía Local de Roatán evacuara más de 100 medios de prueba y las partes presentaran sus conclusiones.

El tribunal programó la lectura del fallo para el próximo 19 de mayo, a la 1:30 de la tarde, fecha en la que se conocerá si Reyes es declarado culpable o no por los crímenes ocurridos en el sector de French Key, Roatán.

Durante el debate, el Ministerio Público centró su acusación en una reconstrucción técnica de los hechos. Para ello, presentó videos, pericias forenses, análisis balísticos, pruebas biológicas y estudios de telefonía que, según la Fiscalía, permiten ubicar al acusado junto a las víctimas antes, durante y después del crimen.

Fechas de siembra en Honduras 2026: qué recomienda Cenaos ante llegada de El Niño

Uno de los principales bloques de prueba estuvo compuesto por al menos 27 registros audiovisuales. De acuerdo con la acusación, esos videos muestran el recorrido que habrían realizado las víctimas y el imputado desde distintos puntos de la isla hasta la zona donde posteriormente fueron encontrados los cuerpos dentro de un vehículo.

La Fiscalía también expuso imágenes y registros relacionados con el desplazamiento de Reyes hacia el aeropuerto y su salida de Roatán horas después de los hechos, elemento que fue incorporado como parte de la línea cronológica presentada en juicio.

Más de 27 videos forman parte de la acusación contra Gilbert Reyes por triple crimen.

Más de 27 videos forman parte de la acusación contra Gilbert Reyes por triple crimen.

Otro punto clave fue la prueba balística y forense. Según lo planteado por el Ministerio Público, las pericias concluyeron que los disparos fueron realizados a corta distancia desde la posición del conductor del vehículo. En el caso de Dione Solórzano, se estableció que una de las heridas correspondía a un disparo de contacto.

A esa evidencia se sumaron pruebas biológicas vinculadas con manchas de sangre encontradas en una prenda atribuida al imputado, las cuales también fueron incorporadas al debate como parte de los indicios materiales presentados por la acusación.

Congreso acelera reforma contra la extorsión: ¿por qué buscan cambiar el Código Penal?

La Fiscalía, además, presentó análisis de telefonía y extracción de información digital. Con esos estudios, según la tesis acusatoria, se ubicó a las víctimas en la zona donde fueron abandonadas y se documentaron búsquedas relacionadas con el caso realizadas desde el dispositivo del acusado meses antes del proceso judicial.

Concluida la evacuación de pruebas y las intervenciones finales de las partes, el expediente quedó en manos del tribunal. El caso, que ha generado fuerte impacto en Islas de la Bahía, entra ahora en su fase decisiva con la lectura del fallo programada para el 19 de mayo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias