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Famoso presentador de televisión sufre aparatoso accidente: todo quedó grabado

El video del accidente del famoso presentador ha sorprendido a todos en redes sociales

Famoso presentador de televisión sufre aparatoso accidente: todo quedó grabado
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Fue hace unos días cuando el titular del programa “Rumba y Relajo” y ex juez del reality show "Yo me llamo" sufrió un aparatoso accidente vehicular mientras circulaba por el sector de Los Morros en Cartagena, Colombia.

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En redes sociales fue publicado un video que muestra el momento exacto en el que el conductor de televisión, Jairo Martínez, sufrió un fuerte accidente de auto.

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Las imágenes generaron mucha preocupación por el estado de salud del reconocido presentador.
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En las imágenes se observa la volcadura que sufrió la camioneta en la que viajaba el presentador y otras dos personas.

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Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que la camioneta de Jairo Martínez sufrió una fuerte volcadura hasta impactarse contra un muro.

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Inmediatamente los habitantes de la zona acudieron a ayudar a las víctimas, quienes resultaron con algunas lesiones.

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Después del fuerte accidente de auto que sufrió, el conductor de televisión, Jairo Martínez, concedió una entrevista para explicar qué fue lo que le pasó y cuál es su estado de salud. El famoso se encuentra en recuperación en su casa.

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Detalló que su camioneta giró por varios metros hasta que fue detenida por un muro. Las personas de la zona acudieron a su ayuda y los apoyaron para salir del vehículo.
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"Volvimos a nacer los tres, la gente llegó y nos sacó a los tres. Estoy agradecido con Dios. Fue pérdida total, salí ileso", explicó.
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Lo cierto es que solo fueron daños materiales y su estado de salud está muy bien.

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