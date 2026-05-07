Famoso presentador de televisión sufre aparatoso accidente: todo quedó grabado

Fue hace unos días cuando el titular del programa “Rumba y Relajo” y ex juez del reality show "Yo me llamo" sufrió un aparatoso accidente vehicular mientras circulaba por el sector de Los Morros en Cartagena, Colombia.
En redes sociales fue publicado un video que muestra el momento exacto en el que el conductor de televisión, Jairo Martínez, sufrió un fuerte accidente de auto.
Las imágenes generaron mucha preocupación por el estado de salud del reconocido presentador.
En las imágenes se observa la volcadura que sufrió la camioneta en la que viajaba el presentador y otras dos personas.
Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que la camioneta de Jairo Martínez sufrió una fuerte volcadura hasta impactarse contra un muro.
Inmediatamente los habitantes de la zona acudieron a ayudar a las víctimas, quienes resultaron con algunas lesiones.
Después del fuerte accidente de auto que sufrió, el conductor de televisión, Jairo Martínez, concedió una entrevista para explicar qué fue lo que le pasó y cuál es su estado de salud. El famoso se encuentra en recuperación en su casa.
Detalló que su camioneta giró por varios metros hasta que fue detenida por un muro. Las personas de la zona acudieron a su ayuda y los apoyaron para salir del vehículo.
"Volvimos a nacer los tres, la gente llegó y nos sacó a los tres. Estoy agradecido con Dios. Fue pérdida total, salí ileso", explicó.
Lo cierto es que solo fueron daños materiales y su estado de salud está muy bien.