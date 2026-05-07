Claudia Sheinbaum confirma regreso de BTS a México en 2027

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la agrupación surcoreana BTS volverá al país en 2027, luego del impacto generado por sus recientes presentaciones y el entusiasmo mostrado por miles de seguidores mexicanos.
El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina desde el Salón de la Tesorería en el Palacio Nacional, donde la mandataria compartió detalles del encuentro privado que sostuvo con los integrantes de la banda.
“Regresa BTS en el 2027 a México, (...) poco a poco vamos a ir viendo, apenas ayer los ví, unos jóvenes muy sencillos, modestos, tranquilos”, declaró Sheinbaum ante medios de comunicación. Durante la conferencia también se proyectó un video grabado junto a RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook, en el que la presidenta lanzó una pregunta directa al grupo: “¿quieren regresar el próximo año a México?”. Los artistas respondieron con entusiasmo: “Sí”.
La visita de BTS al Palacio Nacional ocurrió en medio de la gira mundial "ARIRANG", con la que el septeto celebra su regreso a los escenarios tras concluir el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.
Sheinbaum reconoció sentirse sorprendida por la reacción de los fans luego de anunciar la presencia del grupo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ya que alrededor de 50 mil personas se congregaron para intentar ver a los artistas.
La mandataria describió a los integrantes como jóvenes “muy sencillos” y reveló que durante la conversación ellos recordaron su primera visita a México en 2017, cuando aún no alcanzaban el nivel de fama global que poseen actualmente.
Asimismo, explicó que BTS le comentó que el servicio militar obligó a suspender temporalmente sus actividades internacionales, motivo por el que no habían podido regresar antes al país. “Si regresamos el próximo año, claro que ellos tienen que ver su agenda, tienen que ver cuándo, pero es una buena noticia para todas y todos los que quieran a este grupo”, afirmó la presidenta.
Sheinbaum también anunció que enviará una carta de agradecimiento al presidente surcoreano Lee Jae-myung, reconociendo las gestiones que facilitaron la visita de los artistas al Palacio Nacional.
“Pues este detalle de que hayan venido a Palacio Nacional, hayan salido a saludar y, pues, ya regresan el próximo año y ya, pues a través de las producciones darán los detalles de cuándo regresan”, agregó.
La presencia de BTS en México ha provocado una fuerte movilización entre sus seguidores y una importante derrama económica derivada de los conciertos programados en el Estadio GNP Seguros.