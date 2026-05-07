Claudia Sheinbaum confirma regreso de BTS a México en 2027

Asimismo, explicó que BTS le comentó que el servicio militar obligó a suspender temporalmente sus actividades internacionales, motivo por el que no habían podido regresar antes al país. “Si regresamos el próximo año, claro que ellos tienen que ver su agenda, tienen que ver cuándo, pero es una buena noticia para todas y todos los que quieran a este grupo”, afirmó la presidenta.