Tomás Zambrano destaca avances en los primeros 100 días al frente del Congreso

TEGUCIGALPA

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró este miércoles que en los primeros 100 días al frente del Poder Legislativo se ha logrado recuperar el orden, la legalidad y la disciplina dentro de ese poder del Estado, tras cuestionamientos y pérdida de credibilidad durante la gestión anterior. El titular del Legislativo afirmó que la actual administración está honrando la confianza depositada por la ciudadanía y trabajando para devolverle al Congreso Nacional su papel institucional.

“Después de años de descrédito, el Congreso Nacional vuelve a ser una institución que funciona con disciplina y con un solo propósito: servir a los hondureños”, expresó Zambrano en el documento divulgado públicamente. El congresista reconoció que aún quedan múltiples retos por superar, debido al daño causado por administraciones anteriores, pero sostuvo que los 128 diputados de las diferentes bancadas están comprometidos en recuperar la credibilidad del Poder Legislativo. Según detalló, en apenas 100 días el Congreso ha presentado cuatro veces más iniciativas de ley que las impulsadas durante todo el año 2025 y también ha aprobado casi el doble de mociones, reformas y nuevas leyes en comparación con el año anterior.