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Tomás Zambrano destaca avances en los primeros 100 días al frente del Congreso

El presidente del Legislativo precisó que en apenas 100 días el actual Congreso ha presentado cuatro veces más iniciativas de ley que las impulsadas durante todo el año 2025 en la gestión anterior

Tomás Zambrano destaca avances en los primeros 100 días al frente del Congreso

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras.

Fotografía: Congreso Nacional / X
TEGUCIGALPA

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró este miércoles que en los primeros 100 días al frente del Poder Legislativo se ha logrado recuperar el orden, la legalidad y la disciplina dentro de ese poder del Estado, tras cuestionamientos y pérdida de credibilidad durante la gestión anterior.

El titular del Legislativo afirmó que la actual administración está honrando la confianza depositada por la ciudadanía y trabajando para devolverle al Congreso Nacional su papel institucional.

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“Después de años de descrédito, el Congreso Nacional vuelve a ser una institución que funciona con disciplina y con un solo propósito: servir a los hondureños”, expresó Zambrano en el documento divulgado públicamente.

El congresista reconoció que aún quedan múltiples retos por superar, debido al daño causado por administraciones anteriores, pero sostuvo que los 128 diputados de las diferentes bancadas están comprometidos en recuperar la credibilidad del Poder Legislativo.

Según detalló, en apenas 100 días el Congreso ha presentado cuatro veces más iniciativas de ley que las impulsadas durante todo el año 2025 y también ha aprobado casi el doble de mociones, reformas y nuevas leyes en comparación con el año anterior.

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Zambrano destacó además que se han tomado medidas internas para transparentar la gestión legislativa, entre ellas la reducción salarial para diputados que no asistan a sesiones, sanciones por desórdenes en el hemiciclo y la eliminación de cheques de ayuda social entregados a nombre de congresistas.

El presidente del Congreso también resaltó iniciativas orientadas a generar empleo juvenil, reducir la mora quirúrgica y garantizar medicamentos, impulsar mejoras en carreteras y fortalecer el combate contra la delincuencia y la extorsión mediante reformas al Código Penal y Procesal Penal.

Finalmente, Zambrano aseguró que estos primeros 100 días representan “solo el comienzo” de una nueva etapa en el Congreso Nacional y reiteró su compromiso de trabajar por una Honduras “de oportunidades y esperanza”.

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Redacción La Prensa
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