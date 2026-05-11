Una niña fallecida y al menos seis heridos en accidente vial en Linaca, Choluteca

CHOLUTECA, HONDURAS

Pobladores de la zona auxiliaron a las víctimas mientras llegaban los equipos de socorro. Por el momento, se desconoce la identidad de la pequeña fallecida en el fatal percance vial.

Una menor de edad perdió la vida y al menos seis personas resultaron heridas en un fuerte accidente de tránsito registrado este lunes en la comunidad de El Zapote, Linaca, departamento de Choluteca, al sur de Honduras.

Entre los heridos se encuentran dos personas en estado delicado de salud, quienes fueron trasladadas de emergencia hacia el Hospital Escuela, en Tegucigalpa, debido a la gravedad de las lesiones que presentan.

Las personas heridas en el accidente fueron identificadas como Santiago Galeas, de 71 años; Karina Galeas, de 32; Keneth Galeas, de 10 años; Lilian Argueta, de 13; Yessenia Galeas y Karen Galeas.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente ni sobre el tipo de vehículo involucrado en el hecho.

Elementos de cuerpos de socorro y agentes policiales se desplazaron hasta la escena para atender a los lesionados y realizar las primeras diligencias investigativas.

El trágico hecho ha generado consternación entre los habitantes de Linaca, especialmente por la muerte de la menor y el delicado estado de algunos de los sobrevivientes.

