OFICIAL: Keyrol Figueroa toma decisión y representará a Selección de Honduras

¡Ya es un hecho! Francis Hernández sigue dejando pruebas de su trabajo y este lunes 11 de mayo, la Federación de Fútbol de Honduras anunció a otro refuerzo de lujo: Keyrol Figueroa, hijo del excapitán Maynor Figueroa, esto luego de las incorporaciones de Welson Jiménez y José Alfredo Rodríguez.
Y así fue como lo presentaron. De padre a hijo, la historia continúa. A través de un video en donde se le ve al histórico jugador catracho junto a Keyrol, se hizo oficial que el actual futbolista de las inferiores del Liverpool representará los colores de la Bicolor.
"Con la convicción de quien conoce sus raíces, el delantero ha decidido vestir los colores de la Selección Nacional de Honduras. Tras un proceso de crecimiento en el fútbol internacional, Keyrol elige el camino del corazón y el compromiso con la H",expuso la Federación a tráves de un comunicado.
En dicho clip, el jugador va caminando en los pasillos del estadio del Wigan, equipo donde su padre triunfó en Inglaterra. El juvenil del Liverpool expresó su deseo de vestir la camiseta de la Selección de Honduras.
"Hoy quiero anunciarles mi decisión para representar a mi país, vamos Honduras", dijo el juvenil delantero en un video publicado por la Federación de Fútbol de Honduras.
"¿Querés continuar el camino?", le preguntó Maynor Figueroa y su hijo respondió: "100%". Este es el tercer fichaje de Francis Hernández como director deportivo de la Selección tras los anuncios de Welson Jiménez y José Alfredo Rodríguez; con esto buscan darle una imagen renovada a la "H" de cara al Mundial 2030.
Su pasado con Estados Unidos
En su momento, Keyrol fue parte de la convocatoria oficial de Estados Unidos para disputar el Mundial Sub-17 celebrado en Indonesia en 2023. Luego, para el Mundial Sub-20 fue la gran ausencia a pesar de ser parte del proceso eliminatorio.
El jugador ha expresado que siempre tuvo la identidad como hondureño, y ahora, ha tomado el camino de representar a la Selección catracha que actualmente lidera José Francisco Molina.
“Yo nunca dije que no a Honduras, toda mi vida he tenido un sentido hondureño; 100% quiero representar al país, es nuestro destino”, expresó tras ser anunciado.