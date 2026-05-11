OFICIAL: Keyrol Figueroa toma decisión y representará a Selección de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

¡Ya es un hecho! Francis Hernández sigue dejando pruebas de su trabajo y este lunes 11 de mayo, la Federación de Fútbol de Honduras anunció a otro refuerzo de lujo: Keyrol Figueroa, hijo del excapitán Maynor Figueroa, esto luego de las incorporaciones de Welson Jiménez y José Alfredo Rodríguez.

Y así fue como lo presentaron. De padre a hijo, la historia continúa. A través de un video en donde se le ve al histórico jugador catracho junto a Keyrol, se hizo oficial que el actual futbolista de las inferiores del Liverpool representará los colores de la Bicolor.

"Con la convicción de quien conoce sus raíces, el delantero ha decidido vestir los colores de la Selección Nacional de Honduras. Tras un proceso de crecimiento en el fútbol internacional, Keyrol elige el camino del corazón y el compromiso con la H",expuso la Federación a tráves de un comunicado.