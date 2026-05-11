ASI Honduras inaugura sede corporativa en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Con un emotivo acto que incluyó una oración a Dios, el tradicional corte de cinta y un brindis, la empresa ASI Honduras celebró la inauguración de sus nuevas oficinas en la colonia Jardines del Valle, de San Pedro Sula.

El evento reunió a ejecutivos y colaboradores de la compañía, quienes compartieron la alegría de este nuevo capítulo en la historia de la organización, que suma ya más de 16 años de trayectoria.

Durante la ceremonia, se destacó el compromiso de ASI Honduras con la innovación y el crecimiento, reafirmando su misión de seguir aportando al desarrollo empresarial y tecnológico de la región. El corte de cinta simbolizó la apertura de un espacio moderno y funcional, diseñado para fortalecer la colaboración y el servicio a sus clientes.

Con más de 16 años de experiencia en la prestación de servicios de internet residencial y corporativo, la empresa decidió centralizar a todo su equipo de trabajo en un solo espacio, con el propósito de optimizar la coordinación entre áreas, agilizar procesos y ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios.

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La apertura de estas instalaciones no solo representa un crecimiento físico para la compañía, sino también una apuesta por la eficiencia, la conectividad y el desarrollo empresarial.

La ubicación en Jardines del Valle fue elegida debido a su posición estratégica dentro de la capital industrial del país, lo que permitirá facilitar el acceso a diferentes zonas de cobertura y responder con mayor rapidez a las necesidades de clientes residenciales y corporativos.

Durante la inauguración, el ingeniero Michael Senn, CEO de ASI Honduras, resaltó que esta nueva etapa refleja el compromiso permanente de la empresa con Honduras y con el fortalecimiento de sus servicios tecnológicos.