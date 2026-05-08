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Charla sobre salud femenina en Diario La Prensa

Colaboradoras de Diario La Prensa participaron en una charla sobre salud femenina organizada por la Clínica Martha Larach.

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 19:36 -
  • Redacción web
Charla sobre salud femenina en Diario La Prensa

Grupo de damas participantes en la actividad.

 Foto Moisés Valenzuela
San Pedro Sula

El pasado jueves 7 de mayo, la sala de redacción del Diario La Prensa se transformó en un espacio de confianza y aprendizaje con la charla “Hablemos de nosotras”, organizada por la Clínica Martha Larach de Canahuati para las colaboradoras del medio.

La actividad fue dirigida por el doctor Carlos Santos, ginecólogo-obstetra, quien compartió información sobre la importancia de la citología y el cuidado ginecológico. En un ambiente cercano y participativo, las asistentes pudieron aclarar dudas y conversar sobre temas de salud femenina enfocados en la prevención y el bienestar.

Las organizadoras, la doctora Nancy Villalobos y la licenciada en Enfermería Ingrid Smith, cuidaron cada detalle de la jornada, que incluyó rifas, regalos y bocadillos para los asistentes, además de una sesión de fotografías para conmemorar el encuentro.

La iniciativa reforzó el compromiso de promover espacios de orientación y acompañamiento en temas de salud femenina.

La velada dejó entre las participantes un mensaje claro: la importancia de cuidar de sí mismas y compartir estos conocimientos con otras mujeres, convirtiendo la actividad en un acto de unión y empoderamiento.

La charla fue impartida por el Dr. Carlos Santos, ginecólogo-obstetra.

La charla fue impartida por el Dr. Carlos Santos, ginecólogo-obstetra.

 (Foto Moisés Valenzuela)

Las organizadoras, la doctora Nancy Villalobos y la licenciada en Enfermería Ingrid Smith, cuidaron cada detalle de la jornada, que incluyó rifas, regalos y bocadillos para los asistentes, además de una sesión de fotografías para conmemorar el encuentro.

La iniciativa reforzó el compromiso de promover espacios de orientación y acompañamiento en temas de salud femenina.

La velada dejó entre las participantes un mensaje claro: la importancia de cuidar de sí mismas y compartir estos conocimientos con otras mujeres, convirtiendo la actividad en un acto de unión y empoderamiento.

La doctora Nancy Villalobos y la licenciada en Enfermería Ingrid Smith junto al doctor Carlos Santos.

La doctora Nancy Villalobos y la licenciada en Enfermería Ingrid Smith junto al doctor Carlos Santos.

La velada dejó entre las participantes un mensaje claro: la importancia de cuidar de sí mismas y compartir estos conocimientos con otras mujeres, convirtiendo la actividad en un acto de unión y empoderamiento.

Al finalizar la Charla se hizo el sorteo de regalos por participación.

Al finalizar la Charla se hizo el sorteo de regalos por participación.
Charla sobre nutrición y obesidad en La Prensa

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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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