JCI Merendón impulsa el emprendimiento juvenil con “Junior Business”

San Pedro Sula, Honduras

La organización juvenil JCI Merendón realizó el lanzamiento oficial del proyecto “Junior Business”, una iniciativa orientada a fortalecer el emprendimiento y la innovación entre jóvenes del Valle de Sula mediante formación especializada, mentorías y acompañamiento empresarial. El programa nace bajo el concepto “construyendo negocios con valor” y tiene como objetivo brindar herramientas prácticas a emprendedores emergentes para transformar sus ideas en proyectos sostenibles y con visión de crecimiento a largo plazo.

Actualmente, 30 jóvenes forman parte de esta primera edición, en la que recibirán capacitación intensiva durante cinco meses, abordando desde la estructuración inicial de una idea de negocio hasta su consolidación y proyección en el mercado. Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la participación de un equipo multidisciplinario de mentores conformado por empresarios, especialistas y líderes de distintos sectores, tanto de Honduras como de otros países de Latinoamérica. Entre los mentores hondureños figuran Roger Valladares, gerente general de UTH; Marcia Facussé, gerente administrativa de Producciones Ville-Ferr; Franco Asfura, estratega en mercadeo y publicidad; José Dubón, empresario del sector microcrédito; y Roger Portillo, fundador de Guana Baná. También integran el equipo Lisandro Reyes, CEO de una empresa manufacturera industrial; Christian Jalil, abogado y empresario; Juan Filippi, especialista en sostenibilidad; y Jairo Rivera, empresario y embajador hondureño.

La iniciativa, además, contará con mentorías internacionales a cargo de Juan Rico, CEO de Grupo 19nueve de México; Javier Urieles, politólogo colombiano enfocado en liderazgo comunitario; y Juan Jiménez, especialista en finanzas y dirección empresarial de República Dominicana. Durante el evento de inauguración estuvieron presentes representantes del sector público, empresarial y líderes políticos, quienes respaldaron la propuesta impulsada por JCI Merendón para fomentar el desarrollo de nuevos liderazgos juveniles.