Dieter Fertsch Suazo es el nuevo cónsul honorario de Alemania en SPS

San Pedro Sula, Honduras

El evento se llevó a cabo en Meza 23 del Club Hondureño Árabe, donde se inició con la presencia de cónsules, empresarios, representantes de la embajada alemana e invitados especiales.

En una ceremonia elegante y selecta, la Embajada de la República Federal de Alemania realizó la presentación del cónsul honorario de Alemania en San Pedro Sula , el señor Dieter Fertsch Suazo .

Durante la gala, la camaradería predominó entre los asistentes, quienes conversaron amenamente previo a los actos protocolarios. La embajadora de la República Federal de Alemania en Honduras, Daniela Vogl, brindó las primeras palabras de la reunión, agradeciendo la presencia de los invitados y expresando su alegría por la integración de Dieter como cónsul honorario.

Posteriormente, se realizó la juramentación del nuevo representante alemán en SPS, quien con gratitud dio un emocionante discurso.

Fertsch Suazo aseguró que trabajará con compromiso y respeto en el intercambio cultural, económico, educativo y humano en pro de ambas naciones. También agradeció a su familia por el apoyo, así como a quienes han aportado en la construcción de su carrera profesional.

Al evento asistieron cónsules de diferentes naciones, quienes mostraron su cercanía con Dieter para trabajar en conjunto.