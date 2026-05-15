  1. Inicio
  2. · Sociales

Dieter Fertsch Suazo es el nuevo cónsul honorario de Alemania en SPS

En una elegante ceremonia fue juramentado el nuevo cónsul honorario de la República Federal de Alemania en San Pedro Sula, Dieter Fertsch Suazo

Dieter Fertsch Suazo es el nuevo cónsul honorario de Alemania en SPS

El nuevo cónsul honorario de Alemania en SPS, Dieter Fertsch Suazo, fue juramentado por Daniela Vogl, embajadora de Alemania en Honduras.

 FOTO: MOISÉS VALENZUELA
VER MÁS FOTOS
San Pedro Sula, Honduras

En una ceremonia elegante y selecta, la Embajada de la República Federal de Alemania realizó la presentación del cónsul honorario de Alemania en San Pedro Sula, el señor Dieter Fertsch Suazo.

El evento se llevó a cabo en Meza 23 del Club Hondureño Árabe, donde se inició con la presencia de cónsules, empresarios, representantes de la embajada alemana e invitados especiales.

JCI Merendón impulsa el emprendimiento juvenil con “Junior Business”

Durante la gala, la camaradería predominó entre los asistentes, quienes conversaron amenamente previo a los actos protocolarios. La embajadora de la República Federal de Alemania en Honduras, Daniela Vogl, brindó las primeras palabras de la reunión, agradeciendo la presencia de los invitados y expresando su alegría por la integración de Dieter como cónsul honorario.

Posteriormente, se realizó la juramentación del nuevo representante alemán en SPS, quien con gratitud dio un emocionante discurso.

Fertsch Suazo aseguró que trabajará con compromiso y respeto en el intercambio cultural, económico, educativo y humano en pro de ambas naciones. También agradeció a su familia por el apoyo, así como a quienes han aportado en la construcción de su carrera profesional.

Al evento asistieron cónsules de diferentes naciones, quienes mostraron su cercanía con Dieter para trabajar en conjunto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias