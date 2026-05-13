“Bueno para comer”: el libro que rescata sabores del occidente hondureño

Copán

El historiador, investigador y gestor cultural hondureño Rubén Darío Paz presentó su más reciente obra titulada "Bueno para comer", un libro que ya se encuentra disponible gratuitamente en formato PDF para todo público a través de los sitios web de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Biblioteca Cervantes.

La publicación propone un recorrido por la riqueza gastronómica y cultural del occidente hondureño, resaltando el valor histórico y simbólico de plantas, frutos, semillas, flores y raíces que forman parte de la memoria colectiva de numerosas comunidades del país.

En sus páginas, el autor desarrolla una aproximación antropológica y cultural sobre los alimentos tradicionales y los conocimientos heredados por generaciones, especialmente en regiones como Copán, Lempira y Santa Bárbara, donde aún persisten prácticas culinarias vinculadas a las raíces mesoamericanas.

La obra está organizada en distintas secciones temáticas, entre ellas plantas ancestrales y emblemáticas, hojas y flores comestibles, frutos, semillas, tubérculos, especies aromáticas y medicinales, ofreciendo una visión amplia sobre los usos alimenticios, medicinales y culturales de numerosas especies.

Rubén Darío Paz explica que el libro busca valorar el patrimonio gastronómico hondureño desde una mirada histórica y social, entendiendo que la alimentación también representa identidad, memoria, pertenencia y conexión con el territorio.

En "Bueno para comer", el investigador detalla cómo especies como el maíz, cacao, ayote, masica, chipilín, loroco, pacaya o flor de izote han formado parte de la vida cotidiana de los pueblos mesoamericanos desde tiempos ancestrales, sobreviviendo incluso a procesos de colonización y mestizaje cultural.

El texto también destaca el papel de Honduras dentro del área cultural de Mesoamérica, concepto propuesto por el antropólogo Paul Kirchhoff, enfatizando que parte del territorio hondureño fue escenario del florecimiento del mundo maya y de otras culturas originarias que dejaron profundas huellas en la alimentación y tradiciones locales.

A lo largo de la publicación, el autor aborda además cómo plantas foráneas provenientes de otros continentes terminaron integrándose a la vida cotidiana hondureña. Ingredientes como albahaca, romero, perejil, orégano, ajo, cúrcuma o moringa son mencionados como ejemplos del intercambio cultural que enriqueció la cocina nacional con el paso de los siglos.

La investigación también pone especial atención en los mercados populares hondureños, descritos como espacios vivos de convivencia, colores, aromas y tradiciones, donde todavía sobreviven numerosos saberes vinculados a remedios naturales, hierbas medicinales y alimentos tradicionales.