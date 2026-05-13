Caso Sedesol: partes procesales presentan recursos de apelación

Tegucigalpa, Honduras.

“Así es, en efecto, las partes procesales ya han interpuesto los recursos de apelación correspondientes luego de la resolución emanada por el juez de letras designado para conocer este caso conocido como Sedesol”, indicó Duarte.

Melvin Duarte , portavoz del Poder Judicial, explicó que tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaron a la Corte de Apelaciones la recalificación de la acusación en contra de los imputados.

Las partes procesales en el caso Sedesol han presentado recursos de apelación tras la resolución emitida por el juez de letras designado para conocer el expediente en materia penal, según confirmó el Poder Judicial .

El funcionario detalló que ambas instituciones buscan que se mantenga la acusación por 67 delitos de fraude contra cada uno de los 12 imputados en el expediente penal.

Por su parte, los equipos de defensa técnica solicitaron que se elimine el auto de formal procesamiento dictado en contra de los acusados.

Asimismo, pidieron a la Corte de Apelaciones que se dicte un sobreseimiento definitivo a favor de sus representados, según lo expuesto por el vocero judicial.

Duarte explicó que, una vez presentadas las apelaciones, cada una de las partes tendrá la posibilidad de responder a los agravios planteados por la contraparte.

Posteriormente, el juzgado de letras que conoce la causa deberá remitir a la Corte de Apelaciones las peticiones correspondientes para su análisis y resolución.

El caso Sedesol involucra a 12 personas acusadas de 67 delitos de fraude, entre ellas la diputada Isis Carolina Cuéllar y el exministro José Carlos Cardona Erazo.

También figuran en el expediente Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, José Manuel Cerrato Villanueva, Eliud Reiniery Aguilar Pineda, Rossy Yanira Ramírez González, Casandra Gáleas Arias, Fabricio Solórzano, Ilse Baquedano, Paola Pérez y Mirza Sánchez Maradiaga.

A todos los imputados se les dictó auto de formal procesamiento por un delito de fraude continuado, además de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

El proceso ahora queda en manos de la Corte de Apelaciones, que deberá resolver los recursos presentados por las partes en el caso Sedesol.