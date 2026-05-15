Emoción y orgullo catracho en el "Encuentro Cultural de Danza 2026"

La riqueza de las tradiciones hondureñas volvió a brillar durante el Encuentro Cultural de Danza 2026, cuarta edición, realizado en la Escuela Internacional Sampedrana; un evento que reunió a estudiantes, docentes, padres de familia, autoridades educativas e invitados especiales en una tarde llena de música, danza y orgullo nacional.
La actividad fue organizada por el Departamento de Artes del centro educativo, con el objetivo de mantener vivas las raíces culturales y fortalecer la identidad de las nuevas generaciones.
Durante la bienvenida oficial, los organizadores expresaron su alegría por recibir a decenas de asistentes en esta fiesta cultural que hizo estremecer el Cafetorium EIS con mucho fervor patrio.
La música, la danza, la oratoria y el colorido de los trajes típicos se convirtieron en los protagonistas de una jornada preparada con entusiasmo y dedicación por estudiantes e instructores.
Uno de los mensajes más emotivos de la tarde resaltó que “el folclor es la voz viva de nuestros pueblos, el eco de nuestras raíces y el orgullo de nuestra identidad”, una frase que marcó el espíritu del evento.
Además, se realizó una invocación a Dios para agradecer la oportunidad de compartir unidos una actividad enfocada en preservar la memoria cultural hondureña.
Seguidamente, las diversas escuelas sampedranas presentaron sus cuadros de danzas folclóricas, con coreografías muy bien ensayadas y todo el entuasiasmo que les caracteriza.
Al son de populares danzas como "La polka de la rosa", "El bananero", "El palito verde", "Honduras somos para ti" y muchas más, los niños y adolescentes encendieron el escenario y recibieron muchos aplausos del público.
La jornada concluyó entre presentaciones artísticas y la participación de la marching band de la institución, que llenó el recinto de energía. El evento dejó en evidencia que las escuelas de San Pedro Sula continúan apostando por el arte y la cultura como herramientas esenciales para preservar la identidad y mantener vivo el corazón de las tradiciones hondureñas.