Emoción y orgullo catracho en el "Encuentro Cultural de Danza 2026"

La riqueza de las tradiciones hondureñas volvió a brillar durante el Encuentro Cultural de Danza 2026, cuarta edición, realizado en la Escuela Internacional Sampedrana; un evento que reunió a estudiantes, docentes, padres de familia, autoridades educativas e invitados especiales en una tarde llena de música, danza y orgullo nacional.

La actividad fue organizada por el Departamento de Artes del centro educativo, con el objetivo de mantener vivas las raíces culturales y fortalecer la identidad de las nuevas generaciones.

Durante la bienvenida oficial, los organizadores expresaron su alegría por recibir a decenas de asistentes en esta fiesta cultural que hizo estremecer el Cafetorium EIS con mucho fervor patrio.

La música, la danza, la oratoria y el colorido de los trajes típicos se convirtieron en los protagonistas de una jornada preparada con entusiasmo y dedicación por estudiantes e instructores.

Uno de los mensajes más emotivos de la tarde resaltó que “el folclor es la voz viva de nuestros pueblos, el eco de nuestras raíces y el orgullo de nuestra identidad”, una frase que marcó el espíritu del evento.

Además, se realizó una invocación a Dios para agradecer la oportunidad de compartir unidos una actividad enfocada en preservar la memoria cultural hondureña.