Congreso no elegirá sustitutos de Cossette López y Ana Paola Hall sin acuerdos

Cortés, Honduras.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, aseguró este viernes que la elección de sustitutos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) dependerá de reformas orientadas a fortalecer y “blindar” el sistema electoral, en medio de las vacantes que podrían generarse en ese organismo.

Durante una entrevista brindada, Zambrano explicó que recientemente el Congreso aprobó reformas a la Ley Electoral que permiten a un consejero propietario solicitar permiso para desempeñar otras funciones institucionales o gubernamentales.

Las declaraciones surgen luego de consultas sobre la situación de la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y de la consejera Cossette López, ante posibles cambios en sus cargos.

“Todavía hay un proceso de cierre administrativo de la elección general que quieren concluir dentro del Consejo Nacional Electoral”, expresó Zambrano.

El congresista señaló que, bajo la normativa actual, el CNE podría enfrentar limitaciones operativas si no se completan las sustituciones correspondientes. En ese sentido, indicó que el Congreso analiza nuevas reformas para permitir que el órgano electoral continúe funcionando con dos consejeras propietarias y un suplente mientras concluyen los procesos administrativos.