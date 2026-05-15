Congreso no elegirá sustitutos de Cossette López y Ana Paola Hall sin acuerdos

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, aseguró este viernes que la elección de sustitutos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) dependerá de reformas orientadas a fortalecer y “blindar” el sistema electoral, en medio de las vacantes que podrían generarse en ese organismo.
Durante una entrevista brindada, Zambrano explicó que recientemente el Congreso aprobó reformas a la Ley Electoral que permiten a un consejero propietario solicitar permiso para desempeñar otras funciones institucionales o gubernamentales.
Las declaraciones surgen luego de consultas sobre la situación de la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y de la consejera Cossette López, ante posibles cambios en sus cargos.
“Todavía hay un proceso de cierre administrativo de la elección general que quieren concluir dentro del Consejo Nacional Electoral”, expresó Zambrano.
El congresista señaló que, bajo la normativa actual, el CNE podría enfrentar limitaciones operativas si no se completan las sustituciones correspondientes. En ese sentido, indicó que el Congreso analiza nuevas reformas para permitir que el órgano electoral continúe funcionando con dos consejeras propietarias y un suplente mientras concluyen los procesos administrativos.
“Hoy el Consejo, así como está la ley, está parado, está paralizado y podría ser una opción otra nueva reforma para que con las dos propietarias y suplente puedan llevar a cabo el cierre de estos procesos”, afirmó.
Elección de sustitutos sigue en diálogo
Sobre la designación de nuevos consejeros, Zambrano indicó que el Congreso amplió hasta el 25 de mayo el plazo para presentar nóminas de candidatos y sostuvo que la discusión no se limita únicamente a escoger reemplazos.
“No vamos a elegir mientras no se hagan reformas de candados, de blindajes, cómo se integra, cómo obedece, cómo se desenvuelve y cuáles son las atribuciones y funciones del Consejo Nacional Electoral”, declaró.
El presidente del Legislativo también señaló que cualquier elección requerirá consensos políticos amplios, debido a que la ley exige al menos 86 votos en el Congreso Nacional.
Zambrano afirmó que el Partido Nacional no cuenta por sí solo con los votos necesarios y que será indispensable el respaldo de diputados del Partido Liberal y otras fuerzas políticas.
Consultado sobre si las vacantes corresponderían al partido Libertad y Refundación (Libre), respondió que la ley no establece que el sustituto deba pertenecer a la misma institución política del consejero saliente.
“Se ocupa el concurso de la mayoría del Partido Liberal y también hay posiciones al interno de su partido”, manifestó.