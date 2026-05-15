Zambrano promete seguridad jurídica durante feria de empleo

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró este viernes que el gobierno y el Poder Legislativo impulsarán medidas para brindar “seguridad jurídica” al sector privado, durante una visita a la feria de empleo organizada por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) en San Pedro Sula.
La jornada de empleabilidad, impulsada también por el Instituto de Formación Profesional (Infop), se desarrolla en Expocentro con la participación de unas 150 empresas que ofertan más de 2,500 plazas vacantes en distintas áreas laborales.
Durante el recorrido, Zambrano afirmó que desde el CN se han aprobado iniciativas encaminadas a generar condiciones favorables para la inversión y la creación de puestos de trabajo, al tiempo que destacó el papel del sector privado en la dinamización de la economía.
“Aquí estamos acompañando esta feria de empleo coordinada por diferentes instituciones. El Congreso ha estado aprobando iniciativas para buscar generar empleo y darle condiciones al sector privado para garantizar seguridad jurídica”, expresó el titular del Legislativo.
El funcionario sostuvo que el gobierno del presidente Nasry Asfura mantiene una alianza con el sector empresarial para atraer inversiones y promover nuevas oportunidades, especialmente en ciudades con alta actividad industrial como San Pedro Sula.
En ese sentido, señaló que uno de los principales objetivos es evitar incertidumbre para los inversionistas mediante reglas claras y estabilidad en materia fiscal y legal. “No podemos cambiarle las reglas del juego a alguien que viene a invertir al país”, manifestó.
Zambrano también aseguró que el gobierno no promoverá medidas que, a su criterio, puedan afectar la confianza empresarial, como nuevos impuestos o la eliminación de incentivos ya otorgados a compañías que operan en Honduras.
“No podemos amenazar con expropiaciones ni con quitar beneficios que ya reciben sectores que invierten en el país. La inversión hay que tratarla bien”, declaró, al insistir en la necesidad de fortalecer el clima de negocios para atraer capital nacional y extranjero.
Asimismo, adelantó que el Congreso Nacional está trabjando en dos iniciativas relacionadas con atracción de inversiones. La primera contempla proyectos de interés nacional dirigidos a incentivar capital en distintas áreas productivas, mientras que la segunda está enfocada en desarrollar el potencial turístico del Golfo de Fonseca.
Según explicó, la propuesta busca replicar modelos de desarrollo turístico implementados en Islas de la Bahía, con el objetivo de generar nuevas fuentes de empleo en la zona sur del país. “Este gobierno está trabajando para buscar oportunidades, que es lo que más necesita nuestra gente”, afirmó.
La feria de empleo permanecerá abierta hasta las 4:00 pm y, de acuerdo con la CCIC, incluye plazas permanentes y de medio tiempo para personas con distintos niveles de experiencia. Además, unas 300 vacantes están dirigidas a perfiles con dominio del idioma inglés.