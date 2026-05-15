Zambrano promete seguridad jurídica durante feria de empleo

San Pedro Sula, Honduras.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró este viernes que el gobierno y el Poder Legislativo impulsarán medidas para brindar “seguridad jurídica” al sector privado, durante una visita a la feria de empleo organizada por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) en San Pedro Sula.

La jornada de empleabilidad, impulsada también por el Instituto de Formación Profesional (Infop), se desarrolla en Expocentro con la participación de unas 150 empresas que ofertan más de 2,500 plazas vacantes en distintas áreas laborales.

Durante el recorrido, Zambrano afirmó que desde el CN se han aprobado iniciativas encaminadas a generar condiciones favorables para la inversión y la creación de puestos de trabajo, al tiempo que destacó el papel del sector privado en la dinamización de la economía.

“Aquí estamos acompañando esta feria de empleo coordinada por diferentes instituciones. El Congreso ha estado aprobando iniciativas para buscar generar empleo y darle condiciones al sector privado para garantizar seguridad jurídica”, expresó el titular del Legislativo.

El funcionario sostuvo que el gobierno del presidente Nasry Asfura mantiene una alianza con el sector empresarial para atraer inversiones y promover nuevas oportunidades, especialmente en ciudades con alta actividad industrial como San Pedro Sula.