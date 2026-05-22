Expo HORECA Honduras 2026 fortalecerá el turismo y la gastronomía

San Pedro Sula

Expo HORECA Honduras celebrará su cuarta edición los próximos 28 y 29 de mayo en Expocentro, San Pedro Sula, consolidándose como el encuentro profesional más relevante del sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías) en el país.

Organizado por Brontë Connection y con el respaldo de Grupo Financiero de Occidente como anfitrión principal, el evento reunirá a líderes empresariales, tomadores de decisiones y proveedores clave de la industria.

El crecimiento sostenido del turismo y la gastronomía en Honduras, junto con la evolución de Expo HORECA, continúa impulsando la necesidad de capacitación, innovación y conexión profesional dentro del sector. Nacido en Honduras, el evento ha ampliado su alcance y se ha posicionado como una plataforma regional con presencia en mercados como Panamá y Guatemala, conectando a la industria más allá de las fronteras nacionales.

“En Honduras existe una profunda base de conocimiento y de herramientas prácticas para crecer. Expo HORECA demuestra el potencial real del sector y lo que puede alcanzarse cuando un país apuesta por profesionalizarlo”, expresó Ligia Illescas, directora de Brontë Connection.

La trayectoria del evento respalda su crecimiento. En su edición anterior, Expo HORECA Honduras reunió a más de 5,000 visitantes profesionales provenientes de más de 40 localidades del país, entre propietarios, gerentes y directores de hoteles y restaurantes, así como proveedores especializados.

El respaldo del Grupo Financiero de Occidente refuerza el compromiso del sector financiero con el desarrollo del turismo, la gastronomía y las pequeñas y medianas empresas, considerados fundamentales para la dinamización económica y la generación de empleo en Honduras.

“El sector turismo se consolida como uno de los principales motores económicos del país. En 2025 generó más de 800 millones de dólares en ingresos por divisas, posicionándose como una industria clave para la generación de empleo y el impulso del crecimiento económico. En Grupo Financiero de Occidente reconocemos a Expo HORECA como una plataforma estratégica que contribuye directamente a fortalecer la industria del turismo y la gastronomía, al fomentar la innovación y generar oportunidades reales de desarrollo para millas de emprendedores y empresas en el país”, destacó Leonel Rivas, gerente corporativo de Mercadeo y Estrategia Comercial de Grupo Financiero de Occidente.

Para 2026, la agenda académica fue renovada junto a Eva Ballarín, consultora internacional en turismo, HORECA y MICE, y asesora de Brontë Connection. El programa contempla dos ejes principales de conferencias: HORECA 360, enfocado en turismo, competitividad y tendencias globales; y HORECA Skills, orientado al desarrollo de habilidades directivas y operativas.

A estos espacios se sumarán talleres, clases magistrales y encuentros privados con actores clave del sector, diseñados para ofrecer herramientas aplicables y generar impacto tangible en los negocios de los asistentes.

Con una comunidad en crecimiento y una agenda especializada, Expo HORECA Honduras 2026 se proyecta como una de las ediciones más sólidas e influyentes en la historia del evento, reafirmando su papel como punto de encuentro para el desarrollo del turismo y la gastronomía en Honduras.

La información oficial sobre Expo HORECA Honduras 2026 está disponible en www.expohorecahonduras.com.