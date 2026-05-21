Elena Durón de Larios recibe reconocimiento como Personaje Valmoral 2026

San Pedro Sula, Honduras

La ceremonia se realizó en los salones Napoleón IV y V del Hotel Copantl, en San Pedro Sula, donde más de 300 invitados, entre empresarios, miembros del cuerpo diplomático, personalidades de la sociedad hondureña, familiares y amigos, acompañaron a la homenajeada en este significativo acto.

En una noche cargada de emociones, reconocimiento y admiración, la asociación VALMORAL distinguió a Elena Isabel Durón de Larios como "Personaje Valmoral 2026" , un homenaje dedicado a su extensa trayectoria de servicio, liderazgo cultural y compromiso social en Honduras.

Durante la velada también estuvieron presentes antiguos Personajes Valmoral, integrantes del consejo directivo de la organización e invitados especiales, quienes compartieron un ambiente de cercanía y reconocimiento hacia la labor altruista de Elena Durón de Larios.

VALMORAL destacó que la homenajeada ha dedicado gran parte de su vida a impulsar iniciativas enfocadas en mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, especialmente a través del voluntariado, una labor que inició en 1976 y que continúa desarrollando hasta la actualidad.

A lo largo de su trayectoria profesional, Elena Durón trabajó durante 25 años en instituciones como el BCIE, el Viceconsulado de Honduras en El Salvador y diversas empresas industriales. Sin embargo, su vocación más profunda siempre estuvo ligada al servicio comunitario y al desarrollo humano.

Uno de los aspectos más destacados de su legado ha sido su liderazgo en el ámbito cultural. Fue la primera mujer presidenta del Centro Cultural Sampedrano, donde impulsó importantes proyectos de infraestructura como la construcción de una biblioteca, 18 aulas, un miniteatro y una galería de arte, sumando más de 1,650 metros cuadrados de desarrollo cultural.

Además, desde 2002 promovió el Museo para la Infancia "El Pequeño Sula", iniciativa enfocada en acercar la educación y la cultura a las nuevas generaciones, fortaleciendo espacios de aprendizaje y recreación para la niñez hondureña.

Su compromiso social también ha quedado reflejado en múltiples proyectos humanitarios. Fundó el Comité Auxiliar de "La Gran Familia" para apoyar a niños entre los 6 y 15 años, participó en labores de asistencia durante la emergencia provocada por el huracán Mitch y, desde el año 2000, colabora activamente con el Hospital San Juan de Dios, contribuyendo al desarrollo de su complejo hospitalario.

En el ámbito artístico y teatral, Elena Durón ha mantenido una participación constante dentro del Círculo Teatral Sampedrano desde 1970. Ha formado parte de 18 producciones de comedia y drama, además de apoyar e impulsar nuevas generaciones de artistas en la escena cultural sampedrana.